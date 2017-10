Ionel Mătăsăreanu - sfârşitul trist al pictorului Constanţei. A murit singur şi în frig

6

Odihneasca-se in pace!

Casa Maestrului, de fapt apartamentul se afla vizavi de Cazino. De cate ori treceam pe sub geamurile larg deschise se auzea muzica. Maestrul canta la vioara preumbland prin casa. Tata zicea ca e nebun insa mai tarziu am petrecut o noapte la o ruda la Bucuresti si doamna era si a pictorita. Ea mergea mult la Alliance Francaise in Bucuresti, avea zeci de casete audio de muzica clasica si am incercat sa ascult cateva dintre ele. Artistii sunt un geniu in felul lor si nu neaparat intelesi. Sunt de acord cu ceilalti comentatori, cetatean de onoare, in Ziua se spune ca Mazare ia in calcul poate o strada, poate o piateta. RUSINE! si MARE PACAT! Stefan si Constantin-Titel Petrescu Ottawa, Ontario, Canada Sa va fie tarana usoara Maestre!