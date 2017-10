Ion Codrescu apropie Constanţa de cultura japoneză

Ion Codrescu apropie Constanța de cultura japoneză

Astăzi, de la ora 18, la Librăria Cărturești, City Park Mall, are loc lansarea a două volume ale auto-rului constănțean Ion Codrescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România.Primul titlu conține un studiu critic despre pictura haiga, acompaniat de 75 de ilustrații inspirate de poezia haiku din SUA și Canada. Volumul este intitulat „Something Out of Nothing” și a fost publicat în condiții grafice de excepție, la Editura Red Moon din SUA, la finele anului 2014.Al doilea volum, „Ikuya’s Haiku with Codrescu’s Haiga”, a apărut într-o ediție de lux la Editura Ronso-sha din Tokyo, Japonia. Este o carte de eseuri scrise de prof. univ. dr. Ito Isao, de la Universitatea Aichi, Japonia, și de conf. univ. dr. Ion Codrescu de la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Pe lângă eseurile scrise de cei doi autori, volumul mai cuprinde 20 de picturi haiga (inspirate de poetul japonez contemporan Kato Ikuya) realizate de graficianul Ion Codrescu.Cărțile vor fi prezentate de prof. univ. dr. Adina Ciugureanu și de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici, președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.