Iohannis, la deschiderea anului şcolar: Reformele în educaţie au stat mai mult sub semnul "un pas înainte, doi înapoi"

Iohannis, la deschiderea anului școlar: Reformele în educație au stat mai mult sub semnul "un pas înainte, doi înapoi"

Președintele Klaus Iohannis a participat la festivitatea de dschidere a școlii la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, informează Administrația Prezidențială.Discursul președintelui Klaus Iohannis la Alba Iulia, redat de Administrația Prezidențială:„Domnule director,Domnule primar,Stimați reprezentanți ai autorităților locale,Înaltpreasfinția voastră,Distinși profesori și părinți,Dragi elevi,Deschiderea anului școlar este întotdeauna plină de emoție, dar astăzi, aici, parcă trăim și mai intens acest moment. Înțeleg că avem, alături de comunitatea școlară a Colegiului Național «Horea, Cloșca și Crișan», și pe doamna directoare a Colegiului Tehnic «Apulum», împreună cu un grup de elevi ai acestuia. Mă bucur că sunteți toți uniți la acest început de an școlar cu mare încărcătură simbolică.În anul aniversar al Centenarului, la Alba Iulia, un loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu se putea găsi un prilej mai potrivit de a marca împreună o nouă etapă din viața tinerilor noștri. Aici, unde în urmă cu 100 de ani a luat naștere o nouă Românie, noi încurajăm noile generații pe drumul educației, singurul care poate asigura un viitor prosper țării noastre.Mă bucur, așadar, să fiu astăzi alături de elevii și profesorii Colegiului Național «Horea, Cloșca și Crișan», o instituție în care învățământul românesc a început încă din februarie 1919, la doar două luni după proclamarea Unirii, ca dovadă a importanței acordate educației. Colegiul și-a menținut de-a lungul timpului prestanța și continuă să reprezinte și astăzi un reper de excelență. Vă propun ca, pentru o clipă, să ne imaginăm cum arăta în urmă cu un secol România, când realitățile politice se schimbau radical peste noapte. Trebuiau organizate rapid administrația, aprovizionarea, comerțul, transporturile, siguranța publică și colectarea impozitelor.Cu toate acestea, autoritățile nou formate au făcut din educația publică în limba română o prioritate, pentru că guvernanții acelor vremuri înțelegeau ceea ce ar trebui să conștientizăm cu toții: faptul că educația reprezintă temelia unei națiuni puternice, moderne și unite.În 2007, a avut loc un alt fel de Unire, o revenire în sânul familiei europene, moment extrem de important din punct de vedere economic, politic și social. România a devenit parte a unei Europe fără frontiere, a unei comunități de state cu economii puternice și instituții funcționale și eficiente.Dacă, după Marea Unire, autoritățile și oamenii de cultură s-au mobilizat pentru a organiza un sistem educațional adecvat noii țări, ultimii ani nu au beneficiat de același nivel de consens sau de efort.Reformele au stat mai degrabă sub deviza «un pas înainte și doi înapoi». Acest lucru este total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice și competiția economică globală ne obligă să fim inovatori și să ne adaptăm în permanență, inclusiv prin asigurarea unui proces educațional de calitate.Întoarcerea la metode pedagogice practicate în trecut, oricât le-ar trezi unora un vag sentiment de liniște și nostalgie, nu este o soluție pentru o educație modernă. Avem și o meteahnă – numită reformita – care se manifestă foarte evident în domeniul educației. Nu putem obține, însă, rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare modificate mai des decât pot directorii, dascălii și părinții să se pună la curent.Atunci când lucrurile nu merg bine, soluția este să încerci să le schimbi, învățând din greșelile trecutului. Anticipând provocările cu care ne confruntăm, am lansat în urmă cu mai bine de doi ani «România Educată», un demers menit să identifice o viziune pe termen lung pentru învățământul românesc.Aflat pe ultima sută de metri, proiectul este rodul a peste doi ani de consultări, discuții, dezbateri și muncă asiduă în cadrul unor grupuri de lucru care au adunat laolaltă reprezentanți ai elevilor, studenților, cadrelor didactice, părinților, școlilor, universităților, societății civile și ai administrației.Mi-am dorit ca proiectul să nu apară «peste noapte», ci să aibă la dispoziție timpul necesar pentru a implica real și semnificativ toți acești actori, să fie angrenat în realitatea lor cotidiană și corelat cu așteptările lor.Văd «România Educată» ca parte a unui proiect coerent de țară, care va transforma România centenară într-un stat modern și puternic, cu instituții solide, în care cetățenii pot avea încredere deplină.Pentru a produce această transformare, mai avem nevoie însă de o parte esențială a spiritului Marii Uniri: de patriotism. Nu de un patriotism manifestat prin dragostea strict declarativă față de țară, ci de unul interiorizat, pe care îl trăim în viața de zi cu zi.A fi patriot înseamnă și a învăța de dragul cunoașterii și al împlinirii personale, și nu pentru diplomă, a lupta pentru instituții transparente și democratice, a respecta mediul înconjurător, a îndrăzni să ne punem în practică ideile antreprenoriale.Înseamnă să votăm, să facem voluntariat și, da, să luptăm pentru o viață mai bună pentru români, oriunde ne-am afla. Școala este unul dintre locurile în care acest patriotism se poate manifesta în cel mai elocvent mod posibil: aici se nasc ideile și se formează competențele care vor ajuta generațiile de mâine să transforme România centenară într-o țară pe deplin demnă de trecutul său.Dragi profesori,Debutul anului școlar aduce pentru fiecare dintre dumneavoastră o provocare aparte.A fi dascăl înseamnă a avea o responsabilitate uriașă pentru viitor, chiar dacă autoritățile statului nu apreciază încă la adevărata sa valoare această profesie fundamentală pentru dezvoltarea societății noastre.Părinții își pun încrederea în dumneavoastră pentru a le forma copiii, iar tinerii cărora le călăuziți pașii vă consideră repere în trecerea lor spre maturitate.Nu uitați nicio clipă că, dincolo de setea de cunoaștere pe care aveți menirea să le-o insuflați, rămâneți pentru elevii dumneavoastră veritabile modele de viață și de comportament.Dragi elevi,Reîntoarcerea pe băncile școlii este un moment special, încărcat de o emoție deosebită. Pe de o parte, simțiți firescul regret după lunile frumoase de vacanță care tocmai s-au încheiat, dar, în același timp, și curiozitatea pentru noile experiențe care vă așteaptă.Școala reprezintă singura cale de a vă transforma pasiunile în competențe reale, de a vă pregăti pentru viața de adult, dar și de a lega prietenii care pot dura o viață întreagă. Profitați de ocazia de a vă dezvolta pe toate planurile și pregătiți-vă pentru a prelua ștafeta de la generațiile anterioare!Și, cu atât mai mult în acest an special, dați-vă șansa să cunoașteți România autentică, cu bune și rele, o Românie a sufletului vostru, în care să puteți construi și pe care să o puteți prețui întreaga viață. Căci țara aceasta este moștenirea voastră, iar viitorul ei sunteți voi!Vă doresc tuturor un an școlar foarte bun! Mulțumesc!”