Ioan Gyuri Pascu în concert, în Club Doors

Duminică 6 martie, de la ora 20.30, în Club Doors Constanța, în cadrul Campaniei Music for Autism, este organizat un concert folk susținut de Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers.Remarcat ca actor al trupei de comedie Divertis, dar înainte de toate, drept cântăreț, Ioan Gyuri Pascu a făcut parte, în perioada comunismului, din trupe precum Fundal și Trandafirii Negri, iar din 1992 a înființat trupa The Blue Workers. A lansat împreună cu aceștia EP-uri precum „Mașina cu jazzolină” și „Caseta pentru minte, inimă și gură”.În concertele susținute de Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers, se pot regăsi piese precum „Mi-am luat colac”, „Ce liberi am fi!”, „Ține tu luna” sau „Go away from me, baby!”.