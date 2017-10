Invitaţie pentru constănţeni la spectacolele din acest week-end

2

Miaună jalnic!

In conditiile de fata, s-ar putea ca Stan sa prefere sa plece, in loc sa ramana! Cercul s-a strans atat de tare in jurul ei...si nu numai, incat nu mai are loc sa se miste in voie, asa cum a facut pana acum. Nu mai poate ignora vocea puternica a celor care ii stiu fiecare strategie de c...t! Nu e ca un cal naravas sau un caine rau, a devenit un animal de prada fara dinti, fara gheare, pur si simplu neputincios! Nu mai latra, nu mai urlă, nu mai scheaună,........doar miaună jalnic! Dovada este consiliul profesoral de joi, cand nu stia ce sa mai facă, dădea din colt in colt, nu-i mai sărea nimeni in ajutor, si n-a gasit alta variantă decat SA FUGA! A iesit din sală! Asta spune multe....