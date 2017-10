Invitaţie la râs! Ce comedii pot viziona constănţenii, săptămâna aceasta

Invitație la râs! Ce comedii pot viziona constănțenii, săptămâna aceasta

Săptămâna aceasta, actorii Teatrului de Stat Constanța invită publicul la două comedii savuroase, care se joacă de foarte mulți ani cu sala plină, dar și un spectacol din stagiunea trecută. Acesta din urmă va fi prezentat și la Viena, la mijlocul lunii noiembrie.Week-endul acesta începe vineri, 3 no-iembrie, ora 19.00, cu piesa „Scaiul”, o comedie al cărei titlu original a fost inițial „Lipitoarea”.Potrivit directorului teatrului, Dana Dumitrescu, piesa o aduce în prim plan pe amanta-scai, de care nu se poate scăpa cu bine sub nicio formă. De precizat că „Scaiul” se joacă pe scena teatrului constănțean de zece ani. Din distribuție fac parte Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Cosmin Mihale, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Iulian Enache, Dan Cojocaru, Laura Iordan Adrian, Ana Maria Ștefan, Maria Lupu, Remus Archip, Alexandru Mereuță, Andrei Cantaragiu, Laura Crăciun, Gelu Ciobanu, Emil Băncilă, Dănuț Capră, Ion Mandache. Scenografia îi aparține Luanei Drăgoescu, iar decorurile, lui Mihai Mădescu.Sâmbătă, 4 noiembrie, tot de la ora 19.00, este programat spectacolul „Gâlcevile din Chioggia”, o comedie spumoasă a marelui dramaturg și libretist Carlo Goldoni, în regia Danei Dumitrescu. Din distribuție fac parte Andu Axente, Laura Iordan Adrian, Turchian Nasurla/Ana-Maria Ștefan, Andrei Cantaragiu, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Martinescu, Georgiana Mazilescu, Florina Stănculeț/Georgiana Rusu, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Mirela Pană/Cristina Oprean. Coregrafia îi aparține Stelei Cocârlea, scenografia, Lăcrămioarei Dumitrașcu, iar muzica, lui Adrian Alexandru.Ultimul spectacol din acest week-end va avea loc duminică, 5 noiembrie, la aceeași oră. Spectacolul „Jurnal de România. Constanța” este regizat de Carmen Lidia Vidu și va avea prima reprezentație din această stagiune.Actrițele Mirela Pană, Lana Moscaliuc, Turchian Guzin Nasurla, Laura Iordan Adrian, Alina Manțu și Florina Stănculeț sunt protagonistele show-ului, cu această ocazie constănțenii având ocazia să le cunoască experiențele personale, mărturisite deschis pe scenă.„Proiectul «Jurnal de România» s-a născut dintr-un blocaj de-al meu. Pur și simplu, nu am mai putut lucra. M-am blocat. Am simțit furie după incendiul din clubul Colectiv. În acel moment, nu era loc nici de poezie, nici de candoare în viața mea. Era revoltă, nerv pur”, a declarat regizoarea Carmen Lidia Vidu.