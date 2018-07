Invitaţie la filme în aer liber, la Constanţa

Invitație la filme în aer liber, la Constanța

Faleza Cazino și Piața Ovidiu din Constanța găzduiesc încă o dată, în perioada 26 iulie - 19 august Filme în aer liber. De joi până duminică, de la 21.00, vor fi proiectate în aer liber pe marele ecran 16 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor iar intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile.







Din nou, în condițiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, iubitorii celei de-a șaptea arte au posibilitatea să urmărească opere desăvârșite ale cinematografiei universale, un adevărat regal pentru spectatorii de toate vârstele.







În selecția de filme din acest an se numără „Coco”, „Taxi driver”, „Bonnie și Clyde”, „Regele leu”, „Little Miss Sunshine”, „Legenda călărețului fără cap”, „Vrăjitoarele din Eastwick”, „Nu există țară pentru bătrâni”, „Casablanca”, „Edward omul-foarfece”, „Eternal sunshine of a spotless mind”, „Ocean’s eleven”, „Trei panouri în afara orașului Ebbing- Missouri”. De asemenea, în cadrul evenimentului vor avea loc și momente artistice conexe ca spectacole de percuție cu Barbarossa Samba Group, de acrobație cu foc cu Crispus - Art of Fire, de muzică și dans flamenco cu Lucas Molina și de circ cu Parada, dar și două ateliere de reciclare creativă pentru copii.