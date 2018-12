Invitaţie la film. Va reuşi Grinch să reducă la tăcere sărbătoarea Crăciunului?

Invitație la film. Va reuși Grinch să reducă la tăcere sărbătoarea Crăciunului?

Cinema Cityplex Tomis vă propune pentru acest sfârșit de săptămână mai multe titluri, care mai de care mai atractive. „O nouă șansă”, cu Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez, Leah Remini, este o comedie în care Maya, o femeie am-bițioasă de 40 de ani, este blocată într-un loc de muncă prost plătit, luptându-se cu frustrările visurilor neîmplinite.Ea este o femeie inteligentă care a lucrat cu sârguință într-un magazin local, acesteia îi este refuzată o poziție managerială din lipsa unei diplome universitare. Cu toate acestea, când are șansa de a primi jobul viselor ei, ea profită la maximum de oportunitate. După o eroare de identificare, Maya impresionează directorul executiv al uneia dintre cele mai mari corporații din New York și primește un loc de muncă în compania sa. Indusă în eroare, compania o consideră pe Maya o consultantă desăvârșită și o angajează să se ocupe de o afacere importantă. Având în vedere oportunitatea incredibilă de a avea cariera și stilul de viață pe care l-a visat mereu, ea trebuie să dovedească că inteligența poate fi la fel de valoroasă ca și o diplomă universitară, și că nu este niciodată prea târziu pentru a-și lua revanșa.Nici „Cursa săniuțelor” nu trebuie omisă. Noel Fisher, Angela Galuppo și Dawn Ford vă introduc în atmosfera unei mari bulgăreli sau „Supercursa săniuțelor”, care este continuarea succesului din 2015. Aceasta este o călătorie plină de aventuri, cu încercări și eșecuri, dar și cu bucuriile micilor victorii ale copilăriei.Când se organizează cea mai spectaculoasă cursă de sănii în micul orășel, Frankie-Patru-Ochi și echipa sa, având-o pe Sophie la conducerea saniei, se înscriu cu gândul că își vor învinge competitorii, adică echipa formată din nou-sosiții Zac, misterios și dichisit, și vărul său atletic Charly. Din păcate, sania fantastică proiectată de Frankie se dezintegrează chiar înainte de a trece linia de sosire. Evident, aceasta este o pierdere amară pentru Frankie, care refuză să accepte că ar fi făcut greșeli de construcție. Ulterior, el, împreună cu prietenii săi, reușește să demonstreze că Zac a trișat în timpul cursei.„Grinch” vă așteaptă cu ochelarii 3D, pentru a-i vedea îndeaproape pe Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Tristan O’Hare și Scarlett Estevez într-un film de animație, plin de umor.În această peliculă, puteți vedea cum, în fiecare an, celebrările din ce în ce mai grandioase, mai strălucitoare și mai zgomotoase ale Crăciunului perturbă singurătatea și liniștea lui Grinch. Când Whos afirmă că vor face un Crăciun de trei ori mai mare în acest an, Grinch își dă seama că există o singură cale de a-și câștiga pacea și liniștea: trebuie să fure Crăciunul.Pentru a realiza acest lucru, el decide că se va prezenta drept Moș Crăciun în Ajunul Crăciunului, mergând atât de departe încât va prinde în cursă un ren apatic care să-i tragă sania. Între timp, în Who-ville, Cindy-Lou Who, o tânără fată entuziasmată de sărbătoarea Crăciunului, plănuiește cu gașca sa de prieteni să-l prindă pe Moș Crăciun în timp ce își face turul din Ajunul Crăciunului, pentru a-i mulțumi pentru ajutorul oferit mamei sale singure, suprasolicitate. Totuși, pe măsură ce Crăciunul se apropie, planul ei bine intenționat amenință să se ciocnească cu cel mult mai infam al lui Grinch. Își va atinge Cindy-Lou scopul de a-l întâlni în sfârșit pe Moș Crăciun? Va reuși Grinch să reducă la tăcere o dată pentru totdeauna sărbătoarea Crăciunului? Asta rămâne să aflați dumneavoastră în acest week-end!