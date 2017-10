Invitaţie la film. "Dincolo de zona de confort Marina Abramovic în Brazilia"

Invitație la film. "Dincolo de zona de confort Marina Abramovic în Brazilia"

Cinema Cityplex Tomis Mall invită mâine, 6 mai, începând cu ora 16.30, constănțenii la o proiecție specială, respectiv vizionarea peliculei „Dincolo de zona de confort Marina Abramovic în Brazilia”, un film ce se întinde pe durata a 76 de minute.Potrivit reprezentanților cinematografului, filmul a avut premiera la Festivalul de Film „South by Southwest”, unde a fost singura producție străină nominalizată la categoria cel mai bun film documentar. De asemenea, acesta a fost nominalizat la o serie de festivaluri internaționale de film în Londra, Moscova și Durban, dar și la Sydney Underground Festival și Biografilm Festival.Filmul va putea fi urmărit la cinema Cityplex Tomis Mall mâine, intrarea fiind liberă pentru cei care achiziționează de la bar produse în valoare de minim opt lei. Despre Marina Abramovic, se știe că ea străbate Brazilia pentru a găsi vindecare personală și inspirație artistică, experimentând astfel ritualuri sacre și vorbind deschis despre procesul de creație.Mai mult decât atât, ea are întâlniri emoționante cu vraci și înțelepți din satele braziliene și explorează limita dintre artă și spiritualitate. Totodată, filmul surprinde momente din ritualul de vindecare al lui Joăo de Deus, specialist în practici oculte din Abadiania, vindecări cu plante tămăduitoare în Chapada dos Veadeiros, ritualuri spirituale în templul Vale do Amanhecer din Brasilia, puterea sincretismului religios în Bahia, Ayahuasca în Chapada Diamantina, ritualuri șamanice în Curitiba și energia cristalelor în Minas Gerais. Călătoria aceasta va declanșa în artistă o altă călătorie, una paralelă, prin amintiri, durere și experiențe din trecut.O combinație de road movie și thriller spiritual, documentarul propune o abordare inedită a procesului creativ al unuia dintre artiștii cei mai importanți ai momentului.