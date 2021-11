Invitaţie la film. Ce pelicule puteţi viziona în weekend

„Vânătorii de fantome: Moștenirea” este o altă variantă de petrecere a timpului liber. După ce se mută într-un orăşel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală „Ghostbusters” și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei. Din distribuţia acestui film fac parte: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver.





Dacă aveţi copii, atunci „Encanto” este alegerea perfectă. Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice. Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi, dar Mirabel este singura din familia ei care nu are puteri speciale.





În aceste ultime zile ale lunii lui Brumar, constănţenii au posibilitatea de a viziona mai multe pelicule de calitate la cinematograf, iar „Resident Evil: Bun venit în Raccoon Cityeste” este unul dintre ele. Cândva prosper și gazdă a gigantului farmaceutic „Umbrella Corporation”, Raccoon City este acum un orășel oarecare, îmbătrânit și prăfuit. Odată plecată, compania a lăsat o moștenire monstruoasă. Când răul dă pe-afară și începe să bântuie străzile, viețile localnicilor se schimbă dramatic, iar câțiva supraviețuitori trebuie să afle ce a lăsat în urmă „Umbrella” dacă vor să mai prindă răsăritul. Din distribuţie fac parte: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper, Robbie Amell.