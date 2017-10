Invitat special la Colegiul „Mircea”

Instituția Prefectului județul Constanța în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează miercuri 28 ianuarie, începând cu ora 12, în incinta Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, evenimentul „Schimbare și implicare socială prin fotografie”. Evenimentul îl are ca invitat special pe Mugur Vărzariu, ambasador al organizației World Vision. Mugur Vărzariu este fotojurnalist de documentar ale cărui materiale au fost publicate în unele din cele mai prestigioase publicații internaționale precum Le Monde, The Economist, The New York Times, Los Angeles Times, CNN iReport, The Guardian, etc. De asemenea, acesta este recunoscut pe plan internațional ca apărător al drepturilor omului conform Amnesty Internațional.