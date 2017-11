"Înveţi mai uşor la calculator!". Computere noi de la Enel, pentru elevii constănţeni

"Înveți mai ușor la calculator!". Computere noi de la Enel, pentru elevii constănțeni

Peste 180 de copii de la Școala Gimnazială nr. 31 din Constanța au, de săptămâna aceasta, computere nou-nouțe, caresă-i ajute să deprindă mai ușor abilitățile de lucru cu calculatorul, atât de necesare în ziua de astăzi.Școala Gimnazială nr. 31 din Constanța și Asociația non-profit Bibliovoluntarii din Medgidia sunt câștigătorii concursului „Toată lumea intră în jocul educației IT” din județul Constanța, alături de alți 31 de câștigători din regiunile Banat, Dobrogea și Muntenia. Cei doi câștigători au primit 19 calculatoare, prin proiectul „Toată lumea intră în jocul educației IT”, derulat de companiile Enel din România și Ateliere fără Frontiere. Astfel, echipamentele IT complete donate vor fi utile în proiecte ce vizează dezvoltarea abilităților de lucru cu calculatorul atât pentru elevi, tineri, cât și pentru seniori, dar și reducerea decalajului digital, care creează pericolul ca anumite segmente ale societății să fie excluse de la fluxul de informații, comunicare și socializare.„Orice copil merită să descopere și să învețe. Acesta este crezul care a stat la baza inițiativei companiei noastre, pusă în practică cu ajutorul partenerilor de la Ateliere fără Frontiere. Abandonul școlar este o problemă a societății noastre și suntem încrezători că, susținând sistemul de învățământ și pe această cale, oferim șanse de dezvoltare tinerilor din categoriile vulnerabile. Am dus deja echipamentele IT complete Școlii nr. 31 din cartierul Palas. Proiectul lor «Înveți mai ușor la calculator» va implica aproximativ 180 de elevi. Sper sincer că accesul la tehnologie al acestor copii le va oferi o altă perspectivă a viitorului. Ne bucurăm să susținem educația de calitate pentru cât mai multe școli, licee, dar și pentru beneficiarii proiectelor educaționale derulate de către organizațiile câștigătoare”, a declarat Victor Marius Chiriac, inginer șef E-Distribuție Dobrogea.Proiectul „Toată lumea intră în jocul educației IT”, pus la cale de Asociația Ateliere fără Frontiere și susținut de către companiile Enel în România, a venit în sprijinul organizațiilor din comunitățile defavorizate din regiunile Banat, Dobrogea și Muntenia-Sud, care au nevoie de calculatoare pentru a desfășura proiecte de educație dedicate în special copiilor și tinerilor, dar nu dispun de mijloacele necesare achiziționării lor.În total, 4.650 de copii și tineri, 220 de adulți și vârstnici, trei școli și licee, o bibliotecă, opt ONG-uri și o instituție socială sunt beneficiarii celor 400 de calculatoare recondiționate donate de către Asociația Ateliere Fără Frontiere, cu susținerea companiilor grupului Enel în România, pentru reducerea decalajului informatic în comunitățile defavorizate ale României. Cele 32 de proiecte premiate în cadrul concursului se adresează prioritar copiilor și tinerilor cu posibilități financiare reduse, cu risc de abandon școlar, cerințe educaționale speciale, instituționalizați, cu dizabilități sau alte vulnerabilități.