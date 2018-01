Investiţie sau la "de-a gata"? De ce nu-şi face Armata propriul campus pentru Liceul Militar de Marină

Investiție sau la "de-a gata"? De ce nu-și face Armata propriul campus pentru Liceul Militar de Marină

Vă spun din start că am primit cu bucurie mare, la finele săptămânii trecute, vestea că Liceul Militar de Marină va fi reînființat.Să dăm puțin (mai mult) timpul înapoi și să ajungem în 1998, anul în care LMM-ul s-a desființat. O decizie tristă, chiar nedreaptă, dar, dacă analizăm contextul general de atunci, în care erau încurajați să iasă din sistem militarii de carieră (banii pentru ieșirea din Armată cu ordonanța veneau din surse externe), în care se reduceau drastic bugetele, închiderea unui liceu militar era ultima dintre probleme.În tot acest interval de timp, în cei 20 de ani scurși de la decizia radicală, au fost voci care au readus în actualitate necesitatea existenței unui Liceu Militar de Marină. Argumentele au fost multe și solide și iată că, finalmente, proiectul a (re)devenit realitate. Inspectorul școlar general Petrică Miu a declarat că va fi reînființat Liceul Militar de Marină. Când? Chiar anul acesta! Hopa, aici intervine marea problemă.Citește și: GALERIE FOTO - VIDEO / Revoltă la Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza". Elevii protestează pașnic Citește și: Revoltă la Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza"! "De ce trebuie să părăsim școala noastră și să vină alții în locul nostru?" Proiectul este conceput a intra în funcțiune chiar din 2018, astfel încât nu există timpul fizic necesar construirii unui campus. Pentru că, inițial, despre așa ceva am crezut că este vorba. Însă, LMM-ul ar urma să funcționeze în clădirea Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, fostul Navrom, de unde aproximativ 600 de elevi vor trebui să fie mutați! Unde? Se caută soluții…La ora redactării acestor rânduri, este agitație mare la Colegiul Tehnic de Marină, atât în rândul elevilor, cât și în cel al profesorilor. Indignați, părinții copiilor spun că nu normal ceea ce se întâmplă, fiindcă și-au făcut socoteli în privința educației copiilor (specificul instituției, distanța față de casă, investiții în clase etc.).Viteza (surprinzător de mare) cu care se mișcă lucrurile ridică semne de întrebare. Cel mai probabil, șefii Primăriei Constanța, Inspectoratului Școlar Județean și ai Armatei au avut discuții în prealabil, „la secret”, pentru că armonia din discursuri către această concluzie ne conduce.Prima întrebare pe care o adresez conducerii Armatei este următoarea: de ce nu construiți propriul campus al LMM-ului? Armata are teren în Constanța, slavă Domnului, și vă și indic o zonă excelentă: Prelungirea Delavrancei, unde s-a blocat construcția străzii, iar terenul este împrejmuit de garduri de beton și de sârmă ghimpată.Construcția unui asemenea campus în zona respectivă ar rezolva multe probleme. Cel mai important, elevii LMM-ului ar avea șansa de a studia în imediata vecinătate a unităților militare, ar putea face practică de specialitate, ar lua contact cu realitățile concrete ale meseriei pe care și-au ales-o. Mai mult, odată pornit șantierul, s-ar putea construi și locuințe pentru militari, pentru ca aceștia să nu se mai chinuie prin chirii sau să nu mai riște fel de fel de „artificii” și să li se ceară la un moment dat înapoi banii primiți pentru chirie.Apoi, Armata le-ar închide gura celor care au criticat-o pentru decizia de a nu pune la dispoziție terenul pentru construcția unui obiectiv public de interes cetățenesc: o stradă. „Uite pentru ce țineam terenul, pentru educația elevilor și pentru locuințele militarilor!” - ar fi cea mai frumoasă palmă primită vreodată.A doua întrebare - de ce nu revine LMM-ul în fosta clădire în care a activat până în 1998? E ocupată? Dar Colegiul Tehnic de Marină nu-i ocupat?Pe de altă parte, cei 600 de elevi de la fostul Navrom și profesorii lor ar rămâne în „casa” lor, cea pentru care au optat, pentru care au susținut concursuri.Parcă aud „placa” deja consacrată: nu sunt bani pentru această investiție. Păi atunci, ce faceți oameni buni, vă clădiți fericirea pe nefericirea altuia?Vom urmări cu atenție modul în care se vor desfășura lucrurile, să vedem de ce trebuie musai mutați 600 de copii, de ce Armata vine la „de-a gata”, pentru că fostul Navrom are o bază materială apreciată, și de ce Armata, Primăria și Inspectoratul Școlar nu au găsit o altă soluție, de genul reamenajării unei clădiri abandonate, aflate în propriul patrimoniu?