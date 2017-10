Pentru a doua participare la CanSat

Inventatorii de la "Mircea" transformă o doză de băutură într-un ingenios satelit

La prima ediție a Competiției Naționale de CanSat, organizată în 2015 de ESERO România, echipa TOMIS, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, coordonată de prof. Ion Băraru, s-a clasat pe locul III. Zilele acestea, mai încrezători în ei, elevii aceluiași prestigios colegiu, sub aceeași îndrumare, pregătesc o nouă participare la CanSat.Mirciștii au răspuns provocării de a include toate subsistemele majore ale unui satelit - cum ar fi alimentarea cu elec-tricitate și comunicațiile - într-un CanSat, o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Misiunea principală este de a construi un CanSat capabil să măsoare temperatura și presiunea aerului pe măsură ce cade înapoi pe Pământ după lansare.Echipa constănțeană de anul acesta este formată din Tina Sandu, Andrei Sava, Ioana Gavrilov, Răzvan Mihai Ursu, toți clasa a X-a, cărora li se alătură Vlad Loghin, clasa a VIII-a, și Andreea Podașcu, clasa a XI-a.Întrebați la ce folosește o asemenea năstrușnică invenție, elevii ne-au declarat că doresc să detecteze zăcămintele încă neexplorate.„I-am atașat un magnetometru pentru a detecta variațiile inducției magnetice ale câmpului terestru, pentru a depista minereurile feroase nedescoperite”, spunea Andrei Sava. Iar colega lui, Tina Sandu, a adăugat că anul acesta au montat și o cameră care să poată lua imagini. „Noi sperăm ca prin experiența pe care am căpătat-o anul trecut și prin lucrul în echipă mai bine pus la punct să fim mai buni decât ceilalți. Toată lumea merge acolo să mai învețe ceva și să testeze satelitul la care au muncit două-trei luni”, afirmă Tina.Prof. Ion Băraru, consultat de ministrul Educației La recenta vizită în Constanța a ministrului Educației, Adrian Curaj, a fost prezent și prof. Ion Băraru, unul dintre cei mai galonați profesori de fizică ai Constanței, datorită rezultatelor sale deosebite. Atât ministrul, cât și consilierul său au vorbit cu prof. Băraru legat de viitorul științei în școli.„Dânsul este foarte preocupat să realizeze ceva durabil legat de inventică și inovație. M-a rugat să-i sugerez ceva care ar putea rămâne definitiv, adică o mutare care să nu mai poată fi lăsată de izbeliște. I-am promis că mă voi gândi și îi voi trimite o schiță de proiect de Centru științific la nivel regional, pentru cele opt regiuni din țară. Aceasta și în coroborare cu faptul că sunt ambasador al spațiului în cadrul European Space Education Resource Office, regiunea de sud-est. Vom stimula și promova creativitatea elevilor în domeniul STEM (n.r. - Science, Technology, Engineering and Math)”, a explicat prof. Băraru.