Învăţătoarele bune s-au „ocupat“

Și nu de ieri

Învățătoarele bune s-au „ocupat“

Teoretic, conform adresei nr. 25070 transmise la jumătatea lunii ianuarie de Ministerul Educației, 3 martie este prima zi de înscriere în clasa I. Practic, știe tot românul gospodar cum stau treburile. Realitatea este că și directorii unităților de învățământ au fost puși în cele mai ciudate situații de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, care până să apară această adresă de la minister le-a oferit posibilitatea să-și aleagă fiecare perioada de înscriere. Majoritatea școlilor au început „timid”, în creion, să completeze numele copiilor ce urmează să frecventeze clasa I, după care s-au primit dosarele. „Nu ne poate condamna nimeni că nu am refuzat vreun părinte care a venit și mai devreme decât data stabilită oficial, atâta timp cât vom ajunge să stabilim bugetele per capita elev”, ne-a declarat ieri, pe bună dreptate, una dintre directoarele cu care am stat de vorbă. Mai ales că știm prea bine că părinții își fac „temele” cu mult înainte încercând să afle nume de învățătoare bune pentru odorul lor. La Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, ieri, s-au primit primele dosare, mămicile dând dovadă de exces de zel și luând cu asalt instituția încă de la primele ore. „În perioada în care am declanșat acțiunea «Ziua Porților Deschise» și preșcolarii de la grădinițele din apropiere ne-au vizitat, numeroși părinți și-au exprimat interesul pentru școala noastră și ne așteptam să se întâmple astăzi o aglomerare”, ne-a declarat prof. Carmen Chiriță, directorul Școlii nr. 7 La Școala nr. 18 „Jean Bart” ni s-a spus că înscrierile au demarat de la jumătatea lunii ianuarie, dar vor fi trei clase I pentru anul școlar 2011-2012 așa încât se primesc în continuare dosare până pe 5 mai. Și la Școala nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, înscrierile au început după 15 februarie „conform dispoziției Inspectoratului școlar Județean Constanța”. În timp ce la Școala nr. 17 „Ion Minulescu” a început distribuirea cererilor de înscriere în clasa I, la Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica” secretara ne-a declarat că până pe 5 mai se primesc înscrieri pentru cele cinci clase prognozate în viitorul an școlar. De altfel, dacă ar fi să se stabilească un top al celor mai solicitate școli din municipiul Constanța, cu certitudine numărul de clase ar sta la baza acestui clasament. Și evident că învățătoarele bune au fost „ocupate” încă de anul trecut. Dar cine poate blama acest sistem pur românesc, care merge ca uns pentru că părinții sunt cei care sponsorizează din greu învățământul primar?