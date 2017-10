Învăţătoarea Nicoleta Dincu ripostează

9

Raul de la Colegiu

Samanta RAULUI din aceasta institutie este directoarea Colegiului, care, in complicitate cu unele dintre colegele sale, patroneaza mafia de aici... Este o discipola a sinistrului Vitanos, un comunist habotnic, care si acum mai calca pe la Colegiu si este consultat in unele probleme. A fost demisa anul trecut, pentru incompetenta, dar colectivul a repus-o in functie. Este ciudat ca, de peste sapte ani, aceasta directoare este mentinuta la conducere. Probabil ca spagile pe care le primeste de la unii invatatori/ profesori si pe care, la randul sau, le ofera pe la Porti Inalte, relatiile pe care le are la nivelul Ministerului, sunt argumente solide de mentinere a sa in scaunul directorial. Pana cand conducerea Inspectoratului nu se va implica ferm in schimbarea acestei vipere si a altor directori de scoli/ licee din municipiu si judet, invatamantul constantean nu are nicio sansa sa se reabiliteze. Invatatoarea Dincu, dar si altii ca ea, nu are nicio sansa sa castige impotriva mafiei din Colegiu, din invatamantul constantean, dar este un exemplu ca se poate si ca mai exista oameni adevarati, demni, incoruptibili, curajosi. Ceilalti, in incompetenta, iresponsabilitatea si superficialitatea lor, lasa capul in jos, asteapta ziua de salariu si barfesc, iar altii arunca cu laturi... Astia sunt, nu asteptati mai mult de la ei! De ce presa locala nu face o ancheta in acest Colegiu? Directoarea se lauda ca are relatii la toate ziarele din Constanta si ca nimeni nu ii poate face ceva. Chiar asa?