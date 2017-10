Învăţatoarea care a cerut bani de cadouri pierduse 70.000 de euro!

Învățatoarea care a cerut bani de cadouri pierduse 70.000 de euro!

Ştire online publicată Vineri, 03 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Învatatoarea filmata in timp ce le cerea parintilor bani pentru diverse cadouri a intrat in insolventa in 2010, din cauza ca parintii si-au retras copiii de la after-school-ul privat pe care-l conducea.Asa cum s-a relatat in ultimele zile, invatatoarea de la Scoala nr. 10 din Bucuresti, filmata in timp ce le pretindea parintilor mai multi bani pentru cadouri, se numeste Dana Blându. In paralel cu activitatea de invatatoare, Dana Blându se ocupa si cu un after-school. Firma prin care deruleaza aceasta activitate i-a adus o pierdere de aproape 30.000 de euro in 2012, dupa ce in 2011 profitul fusese nul, scrie wowbiz.roÎn 2010, o alta firma prin care Blandu derula afacerea after-school a intrat in insolventa, cu pierderi de aproape 40.000 de euro in anii 2008 si 2009. In 2010, in Buletinul procedurilor de insolventa, Blandu, in calitate de administrator al firmei, a dat o declaratie prin care explica intrarea in impas a afacerii:“Activitatea s-a bucurat de aprecierea clientilor (parinti și copii)… Numarul de copii inscrisi a crescut pana la 80, în anul 2008. Dar, in anul 2008, an in care debitoarea a functionat si intr-o locatie favorabila in Baneasa, au aparut divergente intre coproprietarii imobilului inchiriat de debitoare, astfel incat, s-a impus gasirea altei locatii. Din acest motiv, la care se adauga criza financiara generala, parintii si-au retras copiii, astfel ca debitoarea a inregistrat pierderi din activitatea de baza. Incercarile de a redresa situatia financiara a debitoarei, prin mutarea in alte locatii, s-au soldat cu esec. Astfel ca, la incheierea anului scolar, asociatii debitoarei au hotarat deschiderea procedurii insolvenței impotriva debitoarei. Administratorul statutar, dna Blandu Florina-Dana apreciaza ca nu sunt sanse de reorganizare a activitatii debitoarei”.