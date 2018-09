Învăţământul profesional şi tehnic, între povești de succes şi eşecuri totale

Învățământul profesional și tehnic, între povești de succes și eșecuri totale

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) a lansat un compendium cu poveștile de succes ale absolvenților învățământului profesional și tehnic. Exemplele prezentate sunt menite a demonstra capacitatea învățământului profesional și tehnic de a oferi elevilor o carieră de succes și evidențiază drumul deschis de acest tip de învățământ spre împlinirea unor aspirații profesionale dintre cele mai variate.Compendiumul electronic poate fi utilizat la orele de consiliere și orientare profesională, în special pentru învățământul gimnazial. Textele ilustrează beneficiile implicării active a companiilor în învățământul profesional și tehnic, în primul rând în ceea ce privește capacitatea acestuia de a asigura o forță de muncă calificată în concordanță cu nevoile pieței muncii.Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional și tehnic – Povești de succes este elaborat în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training - National Reference Points” (EQAVET-NRP-RO), cofinanțat de Comisia Europeană/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), prin programul ERASMUS+. Acesta poate fi consultat pe platforma Alege-ți drumul și cuprinde două volume.Deocamdată, la Constanța, poveștile de succes nu sunt atât de multe. Pentru anul școlar 2018 – 2019, planul de școlarizare în județul Constanța cuprinde 128 de clase pentru învățământul profesional și tehnic, din care 83 de clase la învățământul liceal tehnologic și 44 la învățământul profesional. Iar, la filiera tehnologică, sunt 36 de clase la profilul tehnic, 35 la servicii și 11 la resurse naturale și protecția mediului. Din păcate, multe din aceste locuri au rămas neocupate, tinerii nefiind tentați de un liceu profesional.„Încercăm să convingem părinții că un elev cu rezultate slabe la învățătură, care e clar că nu poate, va sta patru ani în liceu, îi va fi greu, după care, ajunge în fața examenului de bacalaureat, pe care îl pică, și sunt patru ani pierduți pentru acel copil. În schimb, dacă optează pentru învățământ profesional, îi mai dă o șansă. Trei ani de școală profesională se finalizează cu o meserie, iar după școala profesională se poate întoarce în liceu, în clasa a XI-a, poate lua bacalaureatul și merge la facultate, dacă vrea. Dar are o meserie și se poate descurca”, este de părere inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu.Din păcate, mentalitățile sunt imposibil de schimbat de la un an la altul, dar există speranțe că, la un moment dat, lucrurile se vor schimba și tinerii vor opta în primul rând pentru a-și asigura un loc de muncă.„Fiecare trebuie să își analizeze traiectul școlar pe care și-l dorește și care i se potrivește. Tinerii noștri trebuie să fie pregătiți să își ia viitorul în mâini. O meserie este ceva ce nu le poate lua nimeni, indiferent de parcursul lor ulterior. Și dacă vor, apoi, pot să își finalizeze și studiile liceale și să meargă mai departe în învățământul superior. Noi sperăm să diversificăm oferta, dar problema este și elevul, și familia acestuia. Recent, una din solicitări pentru învățământ profesional dual a fost în industria lemnului. Agentul economic era foarte deschis, oferea foarte multe facilități, dar, din păcate, s-au înscris doar doi elevi. Acum îmi doresc foarte mult să se realizeze clasa de turism de la Liceul «Carmen Sylva» din Eforie și așteptăm în continuare înscrieri”, consideră și inspectorul școlar general Gabriela Bucovală.