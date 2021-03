Învăţământul profesional dual, o soluţie pentru criza de personal din turism

„În fiecare an, în ultimii trei, patru, ne este foarte greu să găsim personal calificat atât pentru hotel, cât şi pentru unităţile de alimentaţie publică pe care le avem în cadrul complexului. Reuşim să acoperim aproximativ 50% din necesar cu angajaţi vechi, pe care îi păstrăm de la o vară la alta, sau cu foşti angajaţi temporari, însă tot rămânem descoperiţi pe anumite zone. Apelăm la cunoscuţi şi la agenţii de plasare din alte judeţe, căci în Constanţa nu prea avem şanse să găsim”, ne-a declarat Alina Roşu, operator economic din sudul litoralului.





O soluţie, însă, pentru această criză ar putea fi chiar tinerii din judeţul nostru, încă pe băncile şcolii, care ar putea fi şcolarizaţi în parteneriat cu agenţii economici, în cadrul învăţământului profesional şi profesional dual, şi formaţi astfel încât să îşi poată derula practica în timpul sezonului estival. „Constanţa are un potenţial de cel puţin 60 – 70 de clase anual, numai dacă ne referim la zona de servicii. Ceea ce trebuie să înţelegem este că sistemul de învăţământ profesional dual poate ajuta HoReCa. Agenţii economici, în parteneriat cu şcolile, pot stabili ca sfârşitul de an şcolar să se finalizeze cu stagiul de practică. Şi în perioada vacanţei, se poate face internship cu o bursă educaţională şi poate începe anul şcolar cu practică productivă. În aşa fel, agentul economic ar putea să aibă acest elev pe mână din mai până în octombrie, adică pe perioada sezonului estival. În plus, această sursă vine în completare cu un cost mult mai mic decât o angajare reală. Învăţământul profesional dual poate fi o sursă de forţă de muncă şi o soluţie pentru rezolvarea crizei forţei de muncă în turism şi sistemul de alimentaţie publică”, este părerea preşedintelui Asociaţiei Firmelor Bihorene, Dan Octavian, participant la conferinţa online organizată de Primăria Constanţa, în luna februarie.







Învăţământul profesional – şcoală de corecţie?





Cu acest prilej, Dan Octavian a împărtăşit experienţa din judeţul Bihor, unde Asociaţia Firmelor a derulat un proiect pilot prin care s-a reuşit formarea a trei clase de mecanici auto şi tinichigii, cu ajutorul firmelor membre ale asociaţiei. „Asociaţia patronală susţine aceste clase şi, în caz că una dintre firme se retrage, va intra alta. Astfel elevul nu rămâne pe drumuri. Noi credem că în acest mod învăţământul dual este accesibil pentru toate companiile”, a explicat Dan Octavian.





Pe lângă colaborarea dintre agenţii economici, acesta susţine că trebuie redusă reticenţa părinţilor de a îndrepta copiii către învăţământul profesional dual. „Există o percepţie conform căreia învăţământul profesional este şcoală de corecţie sau pridvorul dintre performanţă şi abandonul şcolar. Tocmai de aceea, acest tip de învăţământ trebuie dus spre competenţe, aptitudini. Selecţia elevilor este foarte importantă şi nu ar trebui să aibă legătură cu notele, ci cu ceea ce le place elevilor, la ce se pricep. Copiii şi părinţii trebuie duşi în companii să vadă unde vor putea munci. Dacă nu văd, încrederea este scăzută”, a mai spus Dan Octavian.





Deşi agenţii economici din turism se confruntă cu o situaţie dificilă, în această perioadă, din cauza pandemiei, au început să se pregătească şi pentru un nou sezon estival. Astfel, s-a pornit în căutarea de angajaţi.