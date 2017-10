Învăţământul particular va fi finanţat de stat

Învățământul particular va fi finanțat de stat

Conform unei declarații a ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, din acest an, învățământul particular acreditat, obligatoriu, va fi finanțat de la bugetul de stat, iar acest lucru ar putea duce la scăderea taxelor plătite de părinți, conform Agerpres.„Este primul an în care, începând din luna septembrie, va fi finanțat învățământul particular acreditat, învățământul obligatoriu. Este vorba de o alocare de 32,6 milioane de lei pentru ce a mai rămas din anul 2015. Acest lucru rezolvă aplicarea unei prevederi a legii care funcționează din anul 2011 și care a fost prorogată, învățământul obligatoriu este obligatoriu pentru toți copiii, nu numai pentru cei din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat”, a afirmat ministrul, într-o conferință de presă la Ministerul de Finanțe.El a adăugat că în urma acestei măsuri vor scădea taxele în învățământul particular obligatoriu, dar acest lucru va fi decis de instituțiile respective.Costul mediu per elev, pe an, în învățământul obligatoriu este de 2.500 de lei.