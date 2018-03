ÎNVĂŢĂMÂNT OBLIGATORIU DE 15 CLASE! Ce spun deputaţii

1

povesti

Daca parintii au posibilitatea materiala sa-si tina copiii acasa pana la 6 ani - cand are loc inscrierea in clasa pregatitoare - de ce trebuie sa-i obligi sa-i duca pe cei mici la gradinita? Aceleasi lucruri pot cei mici sa le invete si acasa - sa deseneze, mici activitati de lucru manual, pot fi dusi la un sport, etc. Intrebarea este daca exista baza materiala pentru invatamant obligatoriu si la gradinita. La asta autoritatile s-au gandit?