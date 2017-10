Învaţă cum să accesezi fonduri europene!

Învață cum să accesezi fonduri europene!

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” va găzdui, în zilele de 29 și 30 octombrie, cursul „Managementul proiectelor și comunicare în afaceri - de la concept la practică”, prilej cu care elevii de liceu, studenții, tinerii profesioniști, dar și adulții pot afla cum să acceseze fonduri europene pentru a-și dezvolta proiectele.Trainerul proiectului este Petruș Ghiță, un om cu experință de mai mult de 20 de cursuri de formare la nivel internațional.Coordonatoarea proiectului la nivelul local este Miruna Apetroaei, elevă în clasa a XII-a la CNMB Constanța, președinte al Consiliului Școlar al Elevilor din Colegiul „Mircea”, alături de Diana Loz-neanu, co-fondator al programului edu-cațional „Dare to Dream Dare to Learn”, și Emilia Maria Tatu, MSC of Educational Sciences la VUB Brussels și intern la Global Internship Program 2016, organizat de Butterfly Dreamer.Participarea este gratuită, iar la finalul cursului, participanții vor primi un certificat internațional, care să ateste abilitățile dobândite pe parcursul cursului.Acesta este al optulea eveniment din cadrul programului educațional „Dare to Dream Dare to Learn”, co-fondat în 2013 de Delia Stamate și Diana Lozneanu.