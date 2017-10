„Invadatorii - Cum au influenţat ei Europa de azi?”. Proiect inedit la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica”

„Invadatorii - Cum au influențat ei Europa de azi?”. Proiect inedit la Școala „Gheorghe Țițeica”

Fix în ziua în care în Parlamentul European s-au sărbătorit 30 de ani de proiecte Erasmus, prin care mai mult de nouă milioane de tineri au reușit să călătorească pentru a studia, a lucra sau a face voluntariat în altă țară decât cea natală, la Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța se marca încheierea proiectului european Erasmus + „Invadatorii – Cum au influențat ei Europa de azi!”. Programul care a avut ultima activitate marți, pe 13 iunie, a fost derulat pe parcursul a trei ani și a fost un parteneriat fructuos între școli din Anglia, Irlanda, Polonia, Italia, Spania, Finlanda și, bineînțeles, România. Obiectivul principal al activităților de proiect derulate timp de trei ani a fost acela ca elevii să conștientizeze cât de important a fost aportul populațiilor ce au invadat alte spații europene la conturarea imaginii națiunilor de azi, de la tradiții și obiceiuri la elemente arhitecturale, de la luptele pentru supremație ori independență la profilul multicultural din prezent.În fața celor peste 50 de elevi invitați, a conducerii și a profesorilor instituției, coordonatoarea proiectului pentru Școala „Gheorghe Țițeica”, profesoara de limba engleză Dorina Șacu, a prezentat într-o manieră sintetică cele șapte mobilități derulate în cadrul proiectului, apoi a dat cuvântul și unora dintre elevii implicați pentru a-și spune impresiile, a-și mărturisi emoțiile pe care le-au încercat sau a povesti din experiența de a sta la o familie gazdă dintr-o altă țară timp de șase zile. „Cel mai mult m-am atașat de elevele din Polonia care au venit în mobilitatea din România. Am pus bazele unei prietenii strânse și păstrăm legătura. Facem planuri să ne reîntâlnim, poate chiar cu părinții noștri de această dată. Avem multe lucruri în comun”, a povestit Maria Martinescu, elevă în clasa a VIII-a A.Diseminarea a mai cuprins prezentarea produselor finale ale proiectului, dintre care amintim: un cd cu cântece și dansuri moștenite de la popoarele care, la un moment dat în cursul istoriei, au fost invadatoare, o culegere cu poezii, legende, povești, un dvd cu înregistrarea unor știri televizate despre invadatori. Pentru activitatea de final, elevii și profesorii implicați au pregătit câte un stand pentru fiecare țară parteneră la care au fost expuse produse tradiționale, fotografii din mobilitatea respectivă și cadourile oferite școlii constănțene de către celelalte școli implicate.„Au trecut trei ani plini de realizări. Trei ani în care am cunoscut sisteme diferite de învățământ, ani în care am devenit mai buni prin conștientizarea diferențelor și a alterității noastre. Trei ani pe care mulți ar vrea să îi întoarcă și să îi trăiască din nou, căci au fost experiențe unice. Se încheie un capitol important în care Școala «Gheorghe Țițeica» a depășit granițele țării, devenind un partener de încredere pentru alte instituții școlare europene”, a completat coordonatorul proiectului.