Întrecerea celor mai talentaţi elevi cu înclinaţii artistice

Întrecerea celor mai talentați elevi cu înclinații artistice

Astăzi, de la ora 11, la Palatul Copiilor din Constanța, are loc concursul „Descoperă-ți talentul!”, organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, ca parte componentă a proiectului județean „Cultivă-ți Pasiunea!”, aprobat în Calendarul Activităților Județene 2016.Proiectul, aflat la cea de-a doua ediție sub coordonarea prof. Gabriela-Maria Anton și Daniela-Elena Guraliuc, are drept scop promovarea elevilor cu înclinații artistice din mediul preuniversitar, cât și identificarea unor alternative de petrecere a timpului în mod eficient.Începând cu anul școlar 2011-2012, la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor s-a organizat activitatea-concurs „Descoperă-ți talentul!”, la care au participat doar elevii Liceului „Dimitrie Leonida” Constanța, iar în anul școlar 2014-2015, a ajuns să se deruleze în 19 unități școlare.Proiectul „Cultivă-ți pasiunea!” se adresează elevilor de nivel liceal din județul Constanța, cu excepția liceelor vocaționale, în care există deja posibilitatea afirmării pe plan artistic a elevilor cu înclinații spre acest domeniu.Proiectul constă în organizarea unor competiții între elevii de liceu pe diferite categorii artistice: montaj literar-artistic, interpretare muzicală, dans, arte plastice, creații hand-made, creații literare, alte talente, implicând un număr aproximativ de 120 elevi, din 20 instituții partenere.Elementul de noutate față de ediția precedentă îl constituie creația hand-made, pentru a oferi elevilor ocazia de să-și demonstreze talentul creativ în arta origami, quilling, decorațiuni și ornamente etc.