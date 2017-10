Între Iglesias şi Busuioc e diferenţă de o stea

Între Iglesias și Busuioc e diferență de o stea

Conferința de presă de ieri, ocazionată de venirea trubadurului latin Julio Iglesias la Constanța, n-a răspuns unor amănunte de culise ale vizitei la mal de mare, totul fiind trecut sub rezerva surprizei. Am aflat doar că în cele patru zile de ședere, 18-21 iulie, are la dispoziție trei variante de program, asupra cărora nu s-a hotărât încă. Urmează a fi cazat la un hotel de cinci stele, în timp ce invitatul special Costel Busuioc va sta la patru stele. Nu știm dacă din cauza scandalului iscat anul trecut ca urmare a proastei sonorizări de care a avut parte la concertul din București, anul acesta va ocoli capitala și se va afla pe 14 iulie la Cluj Napoca, pe 16 iulie la Iași, iar pe 19 iulie la Constanța, la Poarta 1 Port. Concertul va dura două ore, cu începere de la ora 21, intrarea putându-se face cu începere de la ora 18. Cântărețul aduce în România un echipament tehnic de cea mai nouă generație, care se fabrică în SUA și care costă peste un milion euro, cu o greutate de aproximativ 3 tone. Bandul care îl însoțește este alcătuit din 12 persoane: șapte instrumentiști, doi dansatori de tangou și trei backing vocals. Cu ocazia acestui turneu, se lansează „Între paradis și infern”, povestea vieții lui Julio Iglesias, frumoasă, dar și tristă pe alocuri, banii încasați din vânzare intrând în conturile a două asociații: Asociația Betania (Bacău) și Fundația de sprijin comunitar (Bacău), pentru programele pe care aceste ONG-uri le derulează în beneficiul copiilor și vârstnicilor cu nevoi speciale. Julio Iglesias se solidarizează luptei antidrog Turneul este organizat de Music Management, Centru Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog în cadrul proiectului „Arta contra Drog”. Evenimentul se desfă-șoară sub motto-ul „Fii Antidrog!”, „Fii voluntar!”, „Fii alături de noi!”, dar marchează și 40 de ani de cariera a lui Julio Iglesias. Proiectul național „Artă contra drog” face parte din Anul Cultural Antidrog 2008 și vizează conștientizarea populației cu privire la amploarea și riscurile consumului de droguri. Biletele se găsesc la agenția Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Casa de culturî a sindicatelor, Teatrul Național (fost Fantasio), magazinele Diverta, Carrefour, casele volante de bilete și pe site-ul www.bilete.ro, www.blt.ro, www.biletedelatati.ro, www.tiketpoint.ro.