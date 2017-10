Între 1.500 şi 40.000 euro, master la universităţile din lume

Între 1.500 și 40.000 euro, master la universitățile din lume

Sâmbătă, 14 Martie 2009

Astăzi, 14 martie, se deschide a cincea ediție a Târgului Internațional de Universități (RIUF), care are loc în București, la Teatrul Național și unde vor fi prezenți peste 100 de expozanți din mai mult de 20 de țări. Pe lângă ediția din București, anul acesta RIUF va fi organizat și în două ediții regionale, la Iași (17 martie) și Timișoara (19 martie). Această manifestare precede un alt târg internațional, de Master și MBA (RIMME), unde studenții români au putut găsi programe de master și MBA (Master of Business Administration) de la universități din toată lumea, cu prețuri cuprinse între 1.500 euro și 40.000 euro. Spre exemplu, un program de master în studii biomedicale la universi-tatea Radboud din Neijmegen, Olanda, costă 1.565 de euro pe an pentru studenții rezidenți ai Uniunii Europene, iar taxa de studii pentru un master la European University, care are campusuri în mai multe orașe din Europa, costă 5.500 de euro și vizează domenii precum relații internaționale, managementul turismului, al sportului sau sisteme informatice. Unul dintre cele mai scumpe masterate aduse la RIMME este cel în ma-nagementul internațional al ospitalității, care costă aproximativ 40.000 de euro (59.000 franci elvețieni), la Elvetia Swiss Hotel Management School. O ofertă inedită pentru studenții care vor să-și continue studiile în știință și tehnologie este cea a Universității Kaust (King Abdulah University of Science and Technology) din Arabia Saudită, care își va deschide porțile în luna septembrie pentru primii săi studenți. Universitatea oferă burse pentru studenții români, care, dacă vor reuși să fie acceptați, nu vor trebui să plătească nimic, deoarece toate costurile de studii, cazare, mâncare, asigurare de sănătate, vor fi asigurate de arabi, inclusiv o taxă lunară de întreținere, o taxă pentru manuale și una pentru cumpărarea unui laptop. Programele de MBA oferite în cadrul Târgului Internațional au costuri care variază între 7.500 de euro, la London School of Business, 28.000 de euro la European University și 36.000 de euro (54.000 de franci elvețieni) la Hotel Institute Montreaux din Elveția. Foarte popular în mediile de afaceri din întreaga lume, programul MBA este considerat un pas important către o cariera de succes în managementul afacerilor. În multe dintre companiile de renume și marile corporații, un MBA este chiar o condiție-cheie în evaluarea candidaților pe o poziție de vârf sau la avansarea ierarhică în carieră. Costurile unui astfel de program sunt, în funcție de școală, între 15.000 și 30.000 de euro, de multe ori compania angajatoare fiind dispusă să acopere cheltuielile necesare acestor studii.