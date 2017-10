Intrare liberă la Muzeul Marinei

În zilele de 7, 8 și 16 august, la Muzeul Mari-nei Române se desfășoară Zilele Porților Deschise, ocazie pentru cei interesați de a vizita gratuit expozițiile, în intervalul orar 9 - 18. Evenimentul face parte din seria de manifestări ocazionate de Ziua Marinei Române, organizate de Forțele Navale Române. Tot cu ocazia Zilei Marinei Române, în perioada 7-8 august vor avea loc și alte manifestări: Regata „Cupa Bricul Mircea” și etapa de campionat Off Shore, clasa IRC, după cum urmează: sâmbătă, 7 august, două curse In Shore, în Baia Mamaia , iar duminică, 8 august, o cursă Off Shore, pe traseul Raionul Portul Tomis - Midia și retur.