Interviu cu prof. Mărţişor Hondrilă: „Din cauza sistemului prost gândit, părinţii pot da afară profesori!“

Interviu cu prof. Mărțișor Hondrilă: „Din cauza sistemului prost gândit, părinții pot da afară profesori!“

Week-end-ul trecut, în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, s-au adunat generațiile de aur ale sportului constănțean, provocate de un eveniment editorial așteptat de toți cei prezenți: lansarea cărții „Baschetul constănțean, între istorie și legendă“, semnată de Mărțișor Hondrilă, volum ce inaugurează „Colecția Sorin Mihalache“.La cei 71 de ani ai săi, prof. Hondrilă este nu numai un valoros om de sport, dar și un apreciat om al educației constănțene, care a deținut funcția de inspector școlar la ISJ Constanța timp de 12 ani și de inspector general în Ministerul Educației, în perioada 1995-1997.- Probabil pasiunea scrisului se trage și din familie. Tatăl meu a fost membru al Uniunii Scriitorilor și soția fiind profesoară de limba română, am crescut în mediul acesta. În Constanța, nu există nicăieri o arhivă, nu se știa nimic de începuturi, de pionierii baschetului, despre cum au luat ființă echipele de baschet masculin, feminin, rezultate și performanțe, așa că m-am decis să las ceva în urmă. Pentru toată lumea, chiar și pentru cei tineri, să aibă un punct de plecare și să se informeze. Noroc că, atunci când am venit în Constanța, în anul 1968, am intrat direct în performanță și am acasă două „biblii” mari, două caiete, în care am scris absolut totul și cu colaje din presa locală, având astfel o sursă bună de inspirație. Am început cu datele încă din anul 1918 și până în 2014, iar demersul acesta a durat trei ani. Din păcate, am trimis chestionare la vreo 60 de foști colegi, dar de la care - din comoditate, din neștiință ori rea-voință - am primit înapoi doar 14 răspunsuri. Eu am lucrat 21 de ani la CSS 1, până la Revoluție, și nu a existat an să nu am patru-cinci băieți în lotul național de juniori sau să nu iau una-două medalii. Pe urmă, am plecat la Inspectoratul Școlar și în această perioadă am lucrat la Farul, fiindcă au fost perioade când echipa era amenințată cu retrogradarea și atunci se apela la mine. Am luat-o în tur pe locul 10 și am terminat pe locul 4. Am obținut și un loc 3 pe țară și am bătut și pe Steaua și pe Dinamo, iar primii cinci erau toți foștii mei sportivi de la Școala Sportivă. Mi-au trecut prin mână și Tecău, și Băiceanu, toți care erau la lotul național, Răileanu, Pașca. Cartea aceasta constituie și un semnal de alarmă că moare baschetul: niciun om la lot, nicio medalie!- Cauzele sunt multiple. În primul rând, copiii sunt greu de selectat, pentru că toți preferă calculatorul, barurile, discotecile și nu mai vin la sport. În al doilea rând, lipsa banilor. În ultimul timp, ajunseseră juniorii să se îmbrace în tren, să joace la sala Giulești, să se îmbrace iar în tren, fără nicio masă. Și sponsorii vedeți cum sunt: azi există, mâine nu mai sunt! Plus că acum părinții sunt solidari cu copiii, nu cu antrenorii și profesorii la școală. Dacă îi pui o notă de 9, imediat vin părinții cu două Mercedesuri și începe scandalul. Nu mai sunt prietenii noștri și se simte asta. Nu mai au satisfacții. Au apărut cluburile private, unde părinții dau bani și aduc copii de 1,50 m și 89 de kilograme. Unde-i performanța? Ca să nu mai amintesc importul de jucători străini. Baschet feminin nu mai există!- Există, dacă vom găsi doi-trei profesori pasionați, bine plătiți, care să-i atragă pe copii. Dar la salariile pe care le au acum, nu mai vor nici profesorii să se implice.- Era mai multă seriozitate și bazele sportive erau mai bine întreținute, chiar și în mediul rural. Învățământul era mai serios și profesorul mai stăpân pe clasă și pe elevi. Acum, părinții te pot da afară, din cauza acestui sistem prost de învățământ în care nu se mai dă examen de admitere la liceu. Toți vor să intre la „Mircea” sau la „Ovidius”, chiar și cei din mediul rural, și după primul semestru erau corijenți la patru materii și solicitau transferul. În ceea ce privește baza sportivă, cu toate că în vremea aceea nu erau ca acum terenuri bituminizate, săli mărite, copiii găseau un loc unde să-și petreacă inclusiv timpul liber. Acum dispar coșurile de baschet și mă uitam că în această vacanță nimeni nu s-a preocupat să le înlocuiască.În cadrul festivității de lansare de carte, la care au participat peste 100 de persoane, profesorul Mărțișor Hondrilă a ținut să mulțumească tuturor celor care au susținut acest proiect - printre aceștia, se numără inginerii Dumitru Caradima și Cătălin Stanciu, Gheorghe Slabu, președintele PPDD Constanța, Ion Munteanu, patronul Cofetăriei Crizantema, Vasile Chirondojan, președintele CS Cleopatra Mamaia, Gigi Pambuca, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, frații Ionel și Lucian Luca, de la Mangalia, Dragoș Dima, de la Perla Venusului -, dar și trustului de presă „Cuget Liber”, pentru implicarea majoră în organizarea evenimentului.