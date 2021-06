Interviu cu multipla olimpică Antonia Pănescu, admisă la Oxford: „Am muncit din greu, dar tot nu-i de-ajuns”

De-a lungul timpului, am participat la etapele naționale la disciplinele Chimie, Biologie, Fizică, Astronomie și Astrofizică, calificându-mă în total la 14 naționale. Pentru cea din urmă materie, fiind în afara programei școlare, am participat la Cercul Județean de Astronomie și Astrofizică din Constanța, înființat de trei colegi de clasa a XII-a, care aveau experiență cu olimpiada și care ne predau din studiul lor individual.





Din martie 2020 m-am decis să devin tutore pe site-ul TeachU.ro, unde ofer lecții gratuite la biologie și chimie elevilor care se pregătesc pentru examene, de admitere sau bacalaureat, olimpiade, sau vor doar să înțeleagă lecția de la clasă, întrucât poate au fost afectați de pandemie.





Am ales aceste două discipline întrucât, în ultimii doi ani de liceu, am realizat că pasiunea mea adevărată se află în biochimie, o îmbinare elegantă a celor două științe, responsabilă pentru înțelegerea funcționării organismelor la scară moleculară.



În prezent, fac parte din echipa de voluntari a proiectului BIOcamp, înființat de Laboratorul de Oportunități prin asociația 11even, ce are ca scop prezentarea oportunităților de studiu în București în domenii ale biologiei ce se axează pe munca în laborator. Eu însămi am participat la acest proiect în vara anului 2019, când am petrecut o săptămână la Platforma de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică din București făcând experimente și întâlnind alți elevi pasionați de știință. Terminasem clasa a X-a atunci, iar această tabără a reprezentat un prilej de a intra în contact cu protocoalele care se urmează în studiul practic al biochimiei.



- Cum a decurs selecția pentru Oxford, una dintre cele mai bune universități din lume?



- Întrucât organizarea olimpiadelor a fost compromisă de răspândirea virusului Covid-19, m-am decis să tratez aplicația mea la Oxford drept o ultimă competiție în cariera mea de licean, una puțin diferită, cu două probe orale, interviurile, și pentru care a trebuit să mă familiarizez cu o materie cu totul diferită față de cea prezentată în România.





Anul trecut am aplicat, în luna octombrie, la facultățile din Marea Britanie prin Personal Statement-ul de 500 de cuvinte în care îmi prezentam interesul pentru biochimie și experiențele anterioare care m-au pregătit pentru studiul la un nivel avansat.



Am primit invitația la interviu din partea colegiilor Magdalen, cel la care am aplicat, și Lady Margaret Hall. Am avut cele două interviuri dimineața și seara pe 8 decembrie, în cadrul cărora mi s-au pus întrebări de așa natură încât să fiu nevoită să folosesc informații din biologie și chimie; în săptămâna de dinaintea interviului am învățat complet materia „de bac” din UK pentru bio și chimie (două manuale de 400 de pagini fiecare).





Pe 12 ianuarie am primit scrisoarea de acceptare de la Oxford, care mă anunța că am intrat pe unul din cele patru locuri disponibile pe specializarea biochimie la Magdalen, acesta fiind printre cele mai competitive și prestigioase colegii (este destul de rar ca cineva să intre exact la colegiul la care a aplicat; majoritatea sunt relocați la colegii cu aplicanți mai „slabi”/mai multe locuri).







- Cum vei reuși să te susții financiar, ținând cont de faptul că Anglia nu mai este membră UE, iar costurile sunt fabuloase?



- Taxa pe an, fiind cetățean EU (ceea ce înseamnă că nu beneficiez de niciun fel de ajutor guvernamental) este de tip „Overseas”, adică 37.500 de lire, iar costurile de trai sunt aproximate la 14.000 de lire pe an.





Am aplicat pentru bursa Palgrave Brown, care este singurul Scholarship oferit de Oxford studenților români (restul sunt ori pentru UK, ori pentru țări africane etc). Am fost anunțată recent că am câștigat bursa, lucru foarte wow având în vedere că facultatea oferă una singură pe tot anul și este oferită în funcție de meritul academic. Asta presupune că voi primi 13.000 de lire pe an, în toți cei patru ani (programul meu este trei ani undergraduate, al patrulea an masterat inclus ce presupune lucru în laborator).





Am reușit, astfel, să fiu acceptată la universitatea la care visasem încă de când am auzit de existența ei. Și acum? Am muncit din greu, m-am dedicat, am făcut sacrificii, iar rezultatul a venit, conform poveței. Însă aici se oprește călătoria mea?





- Am început să particip la olimpiadele naționale din clasa a VII-a, învățând să îmi structurez timpul și să urmez cu disciplină un program autoimpus, pentru a-mi asigura rezultatele dorite, având în vedere că într-un singur an școlar participam la mai multe materii și doream să mențin și media generală școlară de 10 din anii trecuți.