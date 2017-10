Interviu cu Ion Caramitru: "Generaţiile care vin sunt sărace în talente!"

Interviu cu Ion Caramitru: "Generațiile care vin sunt sărace în talente!"

Miercuri, 4 aprilie, maestrul Ion Caramitru s-a aflat pentru prima dată la Universitatea „Ovidius” din Constanța cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa. Și pentru că nu puteam rata momentul de a fi alături de cel care se află în fruntea UNITER de o lungă perioadă, semn al prețuirii de care se bucură în peisajul cultural-artistic românesc, l-am provocat la un scurt dialog.- Liceul Teoretic din Mihail Kogălniceanu v-a sărbătorit pe 9 martie, când ați împlinit 70 de ani. Ce vă leagă de această localitate?- Am foarte multe rude în Mihail Kogălniceanu. Bunicul meu, Gheorghe Celea, este de acolo. Fost lider al aromânilor de-a lungul anilor și unul dintre cei mai autentici artiști cântăreți, bunicul a fost printre primii învățători din Macedonia veche, din Balcani. Din poveștile lui știu că făcea orele cu pușca pe catedră și elevii mari veneau cu pușcă de acasă pentru că aveau mari probleme cu comu-nitatea în care trăiau, mai precis cu grecii. A făcut parte din delegația care a venit în 1924 la București și a discutat cu Guvernul României cerând întoarcerea în țara mamă. Lucru care s-a materializat în colonizarea Cadrilaterului cu circa 35.000 de aromâni. Au stat acolo între anii 1925-1940 până când Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Multă lume s-a stabilit apoi în județul Con-stanța, alții spre București, unii au plecat și mai sus, spre Banat. La Mihail Kogălniceanu este o comunitate puternică. Acolo am reușit, după doi ani de luptă și agitație, să deschidem Muzeul George Celea, primul cu specific aromân, într-o clădire și pe un teren pe care l-am putut obține prin Hotărâre de Guvern și re-cunoscut ca fiind de importanță națională. - Ați făcut parte de curând, pe scena Casei de cultură Con-stanța, din distribuția spectacolului „Dineu cu proști” pe care de fapt l-ați regizat.- Într-adevăr, a trebuit să îl înlocuiesc pe colegul meu Șerban Ionescu, care este foarte grav bolnav și care nu și-a revenit încă. Dar sperăm să-l avem alături cât de curând. Spectacolul se bucură de un mare succes peste tot și am fi avut greutăți mari dacăne-am fi apucat să pregătim pe cineva. Eu am fost mai repede găsit și în trei repetiții am putut intra să-l duc mai departe.- Cu ce intenționați să mai reveniți pe scena constănțeană?- Astăzi am și discutat cu Gheorghe Ungureanu, la Casa de cultură, cel căruia i se da-torează evenimentul de la Universitatea „Ovidius”, să vin cu un spectacol care se joacă în trei. Tot cu Horațiu Mălăele și cu un muzician de excepție, Adrian Naidin, reprezentația poartă titlul „Caramitru, Mălăele, câte-n lună și în stele”. Am debutat cu ea la Teatrul Național și iată că merge peste tot cu succes. Aș vrea, de asemenea, să aduc aici, la Universitate un alt spectacol de-al meu cu care am fost vara trecută în America și Canada și cu care plecăm din nou prin comunitățile românești. Un spectacol 100% Eminescu căruia i-am spus noi „Dor de Eminescu”, cu toate că e greu de găsit un titlu lipsit de patimă.- Pierdem rând pe rând valori inestimabile ale scenei ro-mânești. Generațiile care vin au puterea să umple golurile lăsate?- Din păcate, generațiile care vin sunt mai sărace în talente ca cele de dinainte. Dar în aceeași măsură cu mai puține șanse decât am avut noi, de a pătrunde în teatre, de a putea juca, de a fi în atenție. Din cauza „rigorilor” acestei tranziții și acestei recesiuni, de patru ani teatrele nu pot angaja. Sunt schemele înghețate. Sunt nenumărați absolvenți. Sunt tot atâtea facultăți de teatru câte centre universitare sunt. Mulți termină și n-au unde să meargă. Or un actor trebuie să intre într-un teatru să joace rolurile tinereții lui și să învețe meseria asta supusă mereu învățăturii, lucru care se întâmplă din ce în mai rar.Mai apar șanse pe la televiziune, pe la radio, poate cu reclame, dar asta nu înseamnă meserie. Nici ei nu au o șansă prea mare. - Apropo de televiziune, nu prea vă mai vedem pe sticlă?- Apar să zic așa cu zgârcenie, pentru că nu prea îmi place să particip la dezbateri fără scop. Mai toate televiziunile sunt politizate. Nu e lumea mea.- În plan cinematografic mai lucrați la vreun proiect?- Am în plan ceva spre toamnă, un scenariu românesc. Dar am lucrat afară, am făcut 14 filme în străinătate și acum recent a trebuit să refuz un rol pentru că a sosit prea târziu și eu eram legat de contractele din țară și n-am avut încotro. Am lucrat în Marea Britanie mult și tot acolo am făcut filme americane sau la Praga ori Varșovia. Am făcut și filme de televiziune străine, dar am jucat și teatru în limba engleză la teatrul municipal din Dublin.