Interviu cu Anamaria Ciobotaru, primul director de liceu reconfirmat în urma concursului: „Pe elev nu-l mai poți capta cu stilul clasic de predare”

În cadrul acestui proiect ar trebui elaborat și revizuit curriculumul național din perspectiva acestui sistem „blended learning”, care a fost gândit în context nepandemic. Plus o revizuire a programelor pe marginea conținuturilor și a modalității de predare. Dar e clar că învățământul hibrid constituie viitorul de acum încolo. Noi avem 17 cazuri medicale, iar la aceste clase profesorul intră cu laptop și se conectează pentru a preda și celor din clasă, și pentru cei de acasă.





Aud foarte des replica „Se studiază aceleași texte pe care le-am studiat și noi!”. Literatura nu poate fi schimbată, ci doar abordarea, modul de predare. Poate de aceea ne bucurăm să fim beneficiarii unui alt proiect interesant – educație medie în școli – pentru profesorii de limba română, prin care se urmărește infuzarea de elemente media la clasă. Una e să-l predai pe Caragiale ca acum 20 de ani și alta e să-l predai aducând în discuție elemente din Constituție sau drepturile omului sau elemente de media. Sau la Eliade, la clasa a IX-a, au „Romanul adolescentului miop”, opresc și pun un fragment din „Liceenii”. Sau la „Moromeții” se merge în paralel cu romanul lui Steinberg – „La răsărit de Eden” și punem în paralel filmul lui Stere Gulea cu cel în care joacă James Dean, în care se regăsește o scenă foarte importantă de familie și cum se câștigă afecțiunea tatălui.





Textul rămâne același, abordarea contează enorm pentru actualele generații și o altă perspectivă, care să formeze competențe transversale.





Depinde foarte mult de profesor. Sunt o serie de formări pe didactica disciplinei tocmai pentru a avea această abordare inter-pluri-transdisciplinară pentru că predai monodisciplinar. Sunt niște provocări pe care profesorul trebuie să le lanseze elevului, pentru că nu schimbăm literatura. Ceea ce presupune o pregătire temeinică științific a profesorului pentru a putea face lucrul acesta. Nu programa trebuie schimbată, să-l scot pe Preda sau pe Eminescu, ci abordarea acestor texte trebuie să fie diferită față de ceea ce se întâmpla acum 20 de ani. Pe elev, la limba română, nu-l mai poți capta cu stilul clasic de predare. Și ne întrebăm de ce nu sunt motivați. Păi, mare parte din cauza noastră.





- Ca prim subiect, am prezentat o strategie educațională a instituției pe următorii patru ani – viziune, misiune, obiectivele strategice, modalitățile de evaluare și un plan de implementare pe un an de zile a unuia dintre obiectivele strategice pe care îl alegeam noi. În ceea ce privește studiul de caz, am avut de explicat care este politica internă a școlii, pentru ca elevii, după aflarea rezultatelor de la Evaluarea Națională, să nu rămână nerepartizați. Mai precis, despre modul cum gândim completarea fișelor, familiarizarea părinților cu ghidul de admitere. Se mai întâmplă să nu completeze bine opțiunile și să se trezească la școala profesională. Nu a fost cazul la noi, pentru că ne ocupăm foarte din timp.La competențe digitale, am avut de trimis o adresă către Inspectoratul Școlar pentru a schimba scenariul unei clase, în sensul de a-l trece în online, cu prevederile care erau pentru schimbarea din scenariul 1 în 2, precum și o foaie de calcul în excel.- La proba scrisă mi s-a părut că s-a acordat prea puțin timp. Iar eu, ca profesor de română, cu matematica nu mi-a fost prea ușor. Poate că dacă ni se ofereau măcar două ore și jumătate ar fi fost suficient.În 2016, la proba de interviu nu am avut competențe digitale și nici studiu de caz. Au fost proba de CV și prezentarea strategiei de dezvoltare instituțională. Iar la scris au fost chestiuni de logică, dar nu și de matematică.- S-au stabilit baze de practică pedagogică la nivelul fiecărui județ, în Constanța fiind trei: Colegiul Pedagogic, Colegiul „Mircea” și Colegiul „Mihai Eminescu”. În proiect sunt prevăzute două linii de program: Prof 1 și Prof 2. Prof 1 înseamnă formarea cadrelor didactice pentru a deveni formatori de formatori de mentori de practică pedagogică, iar Prof. 2 înseamnă mentori de practică pedagogică. În consorțiul Colegiului Pedagogic, care cuprinde Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, Centrul de educație incluzivă „Delfinul”, Liceul tehnologic „Miron Costin”, Creșa nr. 18 și Colegiul „Kemal Ataturk” Medgidia - avem 10 profesori pe linia Prof 1 și 16 profesori pe linia Prof 2. Noi răspundem nevoilor de a furniza mentori pentru coordonarea practicii pedagogice de la Universitatea „Ovidius”. De săptămâna aceasta a demarat practica pedagogică cu studenții care se derulează în mediul online. Profesorul care ține lecția demonstrativă este în clasă cu copiii, restul fiind conectați la asistență în online, fie că vorbim de studenți, fie că vorbim de elevii noștri de-a XI-a sau a XII-a. Dar a început formarea pe Prof 1 a celor 10 colegi cu cadre de la Universitatea din Brașov și se formează pe platforma online pentru a deveni formatori de formatori de mentori de practică pedagogică.- Deocamdată, s-au elaborat acele repere metodologice care să le asigure trecerea elevilor de la gimnaziu la liceu și mă număr printre autori, la capitolul privitor la captarea atenției. Am încercat să compatibilizăm programele, pentru că una este să ai programe noi de studiu la gimnaziu și alta e să mergi pe programele vechi, din 2009 la liceu.