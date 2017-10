Interesant exerciţiu de marketing pentru liceeni din Medgidia

1

Aiurea ...

Parca ne aflam in perioada cincinalului ultim . La asa-zisul colegiu toti mimeaza activitatea productiva si isi vand intre ei produsele rezultate . Cine dracului va baga in seama cel mai corupt si mai decazut liceu din judet ? Marculeasca si Giripa , dar si Vasileasca , vor castiga bani multi abia in vara cand vor vinde proiectele de BAC din anii anteriori ...