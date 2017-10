Intelectualii români iau atitudine faţă de problema „Spiru Haret”

Intelectualii români iau atitudine față de problema „Spiru Haret”

Ştire online publicată Luni, 27 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de reprezentanți ai mediului universitar, cercetători și oameni de cultură au redactat un apel în care își afirmă poziția față de Universitatea „Spiru Haret”. Printre semnatarii apelului se numără Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Alex Leo Șerban, Ion Vianu, Alina Mungiu Pippidi, Stefan Borbély, Florin Iaru și Zoe Petre. În cele ce urmează, redăm integral apelul intelectualilor români: „Noi subsemnații, universitari, cercetători, oameni de cultură, am luat cunoștință cu stupoare de încercarea unor politicieni importanți, ca Mircea Geoana, președintele PSD și al Senatului, de a mușamaliza și atenua scandalul din jurul universității private «Spiru Haret», ca și de tentativa, aparținând însuși președintelui României, de a sugera că acest scandal are ca substrat o luptă pentru influență între universitățile de stat și cele private. Nu există nimic care să legitimeze uriașa impostură universitară pe care a creat-o universitatea «Spiru Haret» cu singurul scop de a face o afacere pur lucrativă. Nu subversiunea din partea universităților de stat sau a sindicatelor a creat sutele de mii de «studenți de la distanță» ai universității «Spiru Haret», și nu ea a produs raportul aberant de peste 400 de studenți la un cadru didactic (când norma europeană nu depășește 20 de studenți la un cadru didactic). Nici o mașinațiune nu poate să explice cataloagele cu 9000 de studenți, toate semnate de un singur cadru didactic, nici o conspirație împotriva învățămân-tului privat nu explică de ce s-au numit aproape 100 de profesori și conferențiari fără validarea comisiei Ministerului Educației și Cercetării care, prin lege, are această responsabilitate. Nu acceptăm lamentarea ipocrită pentru absolvenții care au terminat în ultimii trei ani programe neacre-ditate ale universității «Spiru Haret». Acele programe au rămas neacreditate fiindcă universitatea știa că nu poate obține acreditarea din partea ARACIS. În consecință, majoritatea respectivilor studenți sunt rău pregătiți, iar diplomele pe care așteaptă să le primească sau le-au primit deja nu au acoperire. Absolvenții respectivi știau (sau aveau putința să afle) care dintre programele de studiu din fiecare an academic erau sau nu acreditate. Cerem și susținem demersurile Ministerului Educației și Cercetării de a verifica funcționarea Universității «Spiru Haret» și a altor universități private sau de stat care s-ar putea afla în situații asemănătoare. Cerem ca toate diplomele de la Universitatea «Spiru Haret», obținute la programe de studii neacreditate în ultimii trei ani (de când există actuala formă a legii acreditării), să fie considerate valabile numai în mod provizoriu, și anume pe o durată de 4-5 ani, definitivarea lor urmând să fie condiționată de un nou examen de licență susținut la o facultate acreditată. Cerem tuturor politicienilor și partidelor politice să se abțină de la presiuni și de la deturnarea anchetelor în scopuri electorale. Cerem Parchetului să se sesizeze în cazul Universității «Spiru Haret». Considerăm că, în absența unor astfel de măsuri energice dar necesare, învățământul universitar românesc, fie el privat sau de stat, va fi discreditat fără drept de apel, iar impostura, non-valoarea și ilegalitatea vor fi astfel răsplătite.”