Întâlnirea tinerilor cercetători din domeniul matematicii

Începând de mâine, Facultatea de Matematică și Informatică, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR) și University of Missouri - St. Louis, SUA, organizează cea de-a patra ediție a „Workshop-ului pentru tinerii cercetători în matematică” („Workshop for Young Researchers in Mathematics”), o întâlnire a tinerilor cercetători de top din domeniul matematicii.Workshop-ul se desfășoară în perioada 22-23 mai, iar deschiderea oficială are loc mâine, de la ora 9, la sala E8 (sediul UOC din Bdul Mamaia).