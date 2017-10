La Universitatea „Ovidius”

Întâlnire a tinerilor cercetători de top din domeniul matematicii

Ştire online publicată Miercuri, 08 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 9-10 mai, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române (IMAR) și Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Constanța, organizează cea de-a treia ediție a „Workshop-ului pentru tinerii cercetători matematicieni” („Workshop for Young Researchers in Mathematics”), o întâlnire a tinerilor cercetători de top din domeniul matematicii.Participă matematicieni care au fost de-a lungul timpului beneficiarii unor burse doctorale sau post-doctorale la prestigioase universități din țară și străinătate (Princeton University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Minessota University), care au accesat și obținut fonduri europene, granturi de cercetare naționale și burse postdoctorale, beneficiind astfel de fonduri guvernamentale și europene destinate cercetării în domeniul matematicii, foști olimpici naționali și internaționali ai României la matematică.Comitetul de organizare este format din lect. dr. Denis Ibadula, conf. univ. dr. Constantin Costara și cercetător Cristi Enache, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, dar și cercetătorii Anca Macinic, Alexandru Popa și Liviu Ignat, de la Institutul de matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române.„Scopul întâlnirii este acela de a dezvolta cercetarea matematicii în România, să ne cunoaștem și să ne formăm echipe de cercetare mai numeroase, să putem lucra împreună la probleme din ce în ce mai complexe de matematică. Totodată, încercăm să îi motivăm să rămână în țară pe cei ce au obținut, în trecut, excelențe în experiența de formare și cercetare”, a declarat lect. dr. Denis Ibadula, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.Ca și la edițiile din anii trecuți, lucrările workshop-ului se desfășoară pe două secțiuni: secțiunea de algebră, teoria numerelor, geometrie, geometrie algebrică și analiză, matematică aplicată și ecuații cu derivate parțiale.