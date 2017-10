Insula Viitorului, la Capidava

Timp de o săptămână, pe insula dunăreană „Inelul de piatră”, în dreptul cetății Capidava, s-a desfășurat cea de-a 28-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron”. Sub genericul Insula viitorului, tinerii au participat la ateliere de lucru, videoconferințe și zeci de lansări de cărți.Însă, printre cele mai importante momente ale Academiei Atlantykron s-au numărat conferințele virtuale interactive realizate cu personalități din România, Canada și SUA. De departe, cea mai interesantă conferință a fost „În direct cu NASA”, care i-a avut ca invitați pe Erisa Stilley (Hines) și Ravi Prakash, coordonatori ai misiunii Curiosity, de explorare a planetei Marte. Ei au prezentat, în direct din centrele de coordonare, ultimele noutăți și au răspuns la întrebările participanților. Moderatorii teleconferinței au fost scriitorul și jurnalistul de știință Alexandru Mironov și coordonatorul programului Atlantykron, Sorin Repanovici. În cadrul conferinței s-a anunțat, în premieră, că NASA va trimite pe Marte un robot biolog.În cadrul conferinței virtuale „De vorbă cu planetele”, susținută de dr. ing. Florin Munteanu, tinerii au reținut că monitorizarea computerizată a plantelor poate prezice din timp cutremure și alte catastrofe naturale. Planta este un subiect ideal de testare a cuplajului viu-mediu, fiind imobilă și permițând astfel monitorizarea continuă, iar regnul vegetal este cel mai vechi din Europa.„Academia Atlantykron a schimbat mii de oameni în bine și le-a influențat carierele. Programele sunt orientate către prezentarea ultimelor descoperiri și preocupări, iar participanții dețin deja un bagaj important de cunoștințe și pot contribui activ. Pot spune că Atlantykron a devenit un Think Tank. Dar mă bucură să constat că acest eveniment a atras, pas cu pas, și interesul asupra dezvoltării turistice și culturale a fluviului Dunărea. Am primit mult de la această zonă plină de energie și oferim la rândul nostru. Avem peste 1000 de kilometri de Dunăre pe teritoriul românesc și nu îi exploatăm. Cred mult în dezvoltarea turismului cultural, științific și ecoturistic în această zonă. Atlantykron a fost primul eveniment organizat pe riviera dunăreană a județului Constanța care atrage, an de an, personalități din domeniile științei, culturii, artei și turismului”, declară Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron.