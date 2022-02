Institutul Limbii Române celebrează una dintre cele mai vechi tradiții de primăvară

„Mărțișor - Legendă de primăvară” este titlul seriei de evenimente dedicate sărbătorii Mărțișorului, una dintre cele mai vechi tradiții de primăvară din România, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, care vor debuta duminică, 20 februarie, ora 11.30 (ora României), cu Atelierul on-line de creație a mărțișorului „Călător prin tradiții de primăvară”.Atelierul va reuni elevii a peste 70 de profesori colaboratori ai Institutului Limbii Române, care predau, în 6 țări europene, Cursul de limbă, cultură și civilizație românească (L.C.C.R.). Educatori muzeali și meșteri populari de la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București îi vor îndruma pe copii să confecționeze mărțișoare care să se adauge, într-o amplă expoziție virtuală, celor deja confecționate la atelierele desfășurate în școli.În data de 1 martie 2022, ora 17.30 (ora Italiei), Expoziția Internațională „Mărțișor - Legendă de primăvară” va constitui, la sediul Accademia di Romania in Roma, dar și on-line, corolarul activităților dedicate acestei zile. Cea de a cincea ediție a expoziției de mărțișoare coordonate de profesori colaboratori L.C.C.R. ai Institutului Limbii Române, devenită deja tradiție, se va bucura în acest an de o participare record, atât a colegilor din cele șase țări europene, cât și a partenerilor și a invitaților.Mărțișoarele din expoziție, realizate atât prin tehnici tradiționale (cusutul în puncte, răsucitul si împletitul firelor), cât și moderne (quilling, pouring, modelling), folosind materiale naturale (semințe, flori uscate, coji de fructe) și reciclate (hârtie, dopuri de plută, pânză), se vor adăuga celor proiectate virtual, astfel, toate putând fi admirate la Roma sau on-line.Concertul grupului coral polifonic „Arpeggio” va completa, muzical, seria mărțișoarelor – fire împletite, albe și roșii, parte a Patrimoniului Imaterial UNESCO.Prin organizarea și coordonarea acestor evenimente, Institutul Limbii Române confirmă, o dată în plus, preocupările continue și grija deosebită acordate păstrării sacrului tradițiilor românești și, mai ales, promovării limbii, culturii și civilizației românești în afara granițelor țării.