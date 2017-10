Inspectorul şcolar general Gabriela Bucovală: "Voi acţiona în judecată Ministerul Educaţiei"

Inspectorul școlar general Gabriela Bucovală: "Voi acționa în judecată Ministerul Educației"

„Ceea ce ni se reproșează este pueril, tocmai de aceea îmi rezerv dreptul de a ataca în instanță această revocare. Unul din motivele invocate în document este faptul că nu am publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța declarațiile de avere. Eu nu știu dacă în acest mod am periclitat situația învățământului constănțean. Declarațiile de avere au fost depuse până pe 15 iunie, apoi, până pe 30 iunie, au fost trimise la ANI. Până când s-au întors s-a făcut iulie, au început examenele și au fost altele prioritățile. Ei spun că pe 27 iulie s-au uitat pe site și nu erau. Apoi, ni se mai reproșează că nu am transmis la minister situația cu starea învățământului constănțean, în condițiile în care am dat citire documentului în ședința cu directorii din luna octombrie 2016 și același document este public, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța”, a declarat prof. Gabriela Bucovală, pentru „Cuget Liber”.