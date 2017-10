Inspectorul şcolar general Gabriela Bucovală, revocată vineri seara, la ora 22,19. "Ceea ce ni se reproşează este pueril!"

Noaptea, ca hoții!

Inspectorul școlar general Gabriela Bucovală, revocată vineri seara, la ora 22,19. "Ceea ce ni se reproșează este pueril!"

Vineri, 18 august, la ora 22,19, un fax sosit la Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunța revocarea inspectorului școlar general Gabriela Bucovală. Documentul, semnat de secretarul de stat din Ministerul Educației, Gigel Paraschiv, invocă nerespectarea unor puncte din contract. „A fost o echipă care a analizat activitatea tuturor inspectorilor școlari generali pe contractul de management și s-a ajuns la concluzia că, din toți, un număr de 13 au mai multe puncte din contract care nu au fost respectate. Diferă de la un caz la altul, sunt probleme diferite și s-a luat decizia ca ei să fie eliberați din funcții. În contractul de management scrie că trebuie să fie notificați cu două săptămâni înainte. E adevărat că ei au o evaluare anuală, dar asta nu împiedică ministerul să îi evalueze de câte ori consideră că este necesar. Evaluarea asta se face de vreo două săptămâni și se pare că inspectorii școlari nu au știut de chestiunea asta. Echipa s-a dus să se uite pe contractul de management să vadă ce trebuia făcut și ce nu s-a făcut. Ei nu trebuie să fie înștiințați. Este o evaluare continuă”, a declarat, ulterior, secretarul de stat Gigel Paraschiv.Contactată telefonic, prof. Gabriela Bucovală ne-a declarat că va contesta în instanță deciza revocării sale din postul pe care l-a câștigat prin concurs și că motivele invocate de conducerea Ministerului Educației sunt „puerile”. „Ceea ce ni se reproșează este pueril, tocmai de aceea îmi rezerv dreptul de a ataca în instanță această revocare. Unul din motivele invocate în document este faptul că nu am publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța declarațiile de avere. Eu nu știu dacă în acest mod am periclitat situația învățământului constănțean. Declarațiile de avere au fost depuse până pe 15 iunie, apoi, până pe 30 iunie, au fost trimise la ANI. Până când s-au întors s-a făcut iulie, au început examenele și au fost altele prioritățile. Ei spun că pe 27 iulie s-au uitat pe site și nu erau. Apoi, ni se mai reproșează că nu am transmis la minister situația cu starea învățământului constănțean, în condițiile în care acest lucru nu este prevăzut și nu ni se cere nicăieri. Mai mult decât atât, analiza respectivă este publică, se află pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean și a fost citită în ședința publică cu directorii de școli, în luna octombrie 2016”, a declarat prof. Gabriela Bucovală, pentru „Cuget Liber”.O clauză pentru revocarePotrivit acesteia, contractul de management conține o clauză prin care poate fi revocată de pe post pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor prevăzute de lege. Mandatul acesteia încetează pe 4 septembrie, cu două zile înainte de publicarea rezultatelor finale a sesiunii a doua a examenului de bacalaureat.Menționăm că am solicitat, în cursul zilei de ieri, Ministerului Educației informații referitoare la motivele revocării șefului ISJ Constanța și despre cum va fi ocupat postul după încetarea mandatului, dar, până la închiderea ediției, nu am primit niciun răspuns oficial.