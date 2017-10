Inspectorul şcolar general Gabriela Bucovală, faţă-n faţă cu directorii

3

O reusita! Poate cu ghilimelele de rigoare. Pana n-a casapit gradinita aia nu s-a lasat! Iar prostie, rautate si nebunie mai mare nu s-a mai intalnit intr-o gradinita pana la Stan dilia. Habar nu avea cu ce se mananca o unitate de invatamant prescolar cu cantina! Nici pe parte didactica, nici administrativa. Batea campii! Azi zicea una, maine alta si era in mare necunostinta de cauza. Numai suspiciuni in capul ei, minciuni, interese ascunse, falsuri si mizerii. Toate, bineinteles in "numele legii si a corectitudinii" avand la baza foarte multa prostie si nebunie..... Dar a facut totul in numele parintilor, al reclamatiilor acestora. Minciuni! Nu a existat nicio relamatie din partea niciunui parinte! Niciodata! A zgarmat si a nascocit tot felul de variante caroara le-a dat ce nuanta i-a convenit. Fara ajutorul lui Popescu Raducu si fiind lasata de capul ei de catre inspectorul de la prescolari Nicolaie Irinela nu desfiinta unitatea aceasta. Unitate care putea sa-i aduca beneficii si intregea numarul de inscrisi ai scolii. S-a purtat execrabil cu intregul personal pe care l-a mintit incontinuu si nu a finantat corespunzator unitatea. Tot timpul motiva ca nu are bani.... Si multe, foarte multe aspecte de cea mai joasa atitudine posibila din partea unui director!