Inspectorul general Zoia Bucovală atenţionează elevii. Cum se face decontarea manualelor

Inspectorul general Zoia Bucovală atenționează elevii. Cum se face decontarea manualelor

Un subiect foarte discutat în acest început de an școlar este problema decontării manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a, și nu atât din punctul de vedere al sumei caraghioase, în condițiile în care ele costă mult mai mult, ci din punctul de vedere al decontării.Tocmai de aceea, la întâlnirea cu presa constănțeană, inspectorul general prof. Zoia Gabriela Buco-vală a reiterat și rugămintea de a informa elevii.„O să vă rog să insistați asupra mediatizării calendarului decontării manualelor școlare pentru clasa a XI-a și a XII-a. Am semnale, am primit telefoane, există întrebări asupra acestui calendar. Toată lumea s-a oprit în primul termen, cel de 15 noiembrie și s-a înțeles că până la această dată se face decontarea. Nu este așa! 15 noiembrie este termenul de depunere a docu-mentelor justificative de către elevi la școală. Deci ei au timp până la 15 no-iembrie să-și procure manualele pe care le doresc și pot depune acele facturi însoțite de cererea corespunzătoare la secretariate. Suma de 55 lei pentru fiecare elev. Se vor deconta numai manualele care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educației pentru nivelul de clasă în care este înmatriculat elevul. Este foarte important acest lucru și sper să nu apară neînțelegeri, discuții”, a mai adăugat inspectorul general.Până la data de 25 noiembrie, In-spectoratul Școlar Județean Constanța centralizează solicitările de sume de la unitățile de învățământ și transmite necesarul către Ministerul Educației. Decontarea se efectuează până în data de 18 decembrie și apoi numărul total al beneficiarilor și sumele decontate se vor transmite înapoi către ministerul Educației, până la 15 ianuarie.Inițiativa aparține elevilor constănțeniReamintim că decontarea manualelor s-a realizat la insistențele liderilor elevilor constănțeni, reuniți în Asociația Elevilor, organizație cu personalitate juridică al cărei președinte este Constantin-Alexandru Manda, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. „Domnul ministru Cîmpeanu este primul ministru al Educației, din anul 2011 încoace, care dorește punerea în aplicare a legii în privința manualelor pentru ciclul liceal superior. De altfel, un lucru perfect normal într-un stat de drept, contrar predecesorilor săi care ignorau flagrant litera legii și părerile reprezentanților elevilor. Prin această măsură, rezultatele la examenul de bacalaureat vor fi îmbunătățite în moddirect, iar calitatea educației va crește, până în prezent statul neasigurând pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a nici măcar minimul necesar, adică suportul de curs”, a declarat liderul eminescian.Pe marginea acestui subiect am mai relatat opinia câtorva elevi care s-au declarat nemulțumiți de suma mult prea mică, în comparație cu ade-văratele cheltuieli. Dar până la urmă e bine și așa…