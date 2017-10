Cutremur la vârful ISJ Constanța

Inspectorul adjunct Petrică Miu a demisionat

La aflarea veștii că prof. Petrică Miu a revenit la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, alături de prof. Gevat Nejdet, în urmă cu o lună, mulți și-au pus speranțe în alte și alte schimbări, chiar în răsturnări de situații.Pe 2 decembrie, printr-un comunicat sec, ISJ Constanța anunța numirea celor doi prin ordin de ministru, iar câteva zile mai târziu ne arătam surprinderea că în anumite prezidii... oficiale prof. Petrică Miu nu era prezent. Aseară, a declarat pentru „Cuget Liber” că nici decizia de a demisiona și nici absențele sale nu au avut ca substrat o lipsă de comunicare cu prof. dr. Aliss Andreescu, inspector general. „Ba chiar înainte de a-mi depune demisia am discutat cu Aliss în birou ca doi oameni cu mintea întreagă, care predau științe socio-umane. N-a fost nimic sub presiune, că nici eu nu mai sunt o persoană ușor de intimidat. Lăsând modestia la o parte, știu că aveau nevoie de experiența mea acolo, dar câteodată în viață trebuie să-ți cântărești cu foarte mare atenție prioritățile. Recunosc că nu m-am gândit și nu am reacționat atunci când am fost numit, anul trecut în decembrie, dar nici nu sunt ăla care să încurce lucrurile. Mi-am cântărit bine disponibilitatea în actuala situație în care noua lege îi va solicita pe inspectori și pe directorii de unități de învățământ de dimineață până seară. Cu toate noutățile care vor apărea trebuie să fim foarte atenți”.De asemenea, prof. Miu a afirmat că băiatul său termină clasa a VIII-a și are nevoie de sprijinul tatălui și nu ar fi avut cum să facă față ambelor probleme la fel de riguros cum își dorește să fie. „L-am pus înainte de toate pe fiul meu. Mă voi întoarce la catedra de socio-umane de la Grup Școlar Virgil Madgearu, unde mă așteaptă elevii mei care se bucură primii de demisia mea pentru că începusem deja o serie de proiecte”.