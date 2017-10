"Inspectoratul Şcolar nu trebuie văzut ca un bau-bau"

6

INCOMPETENTA PROFESIONALA

Un inspector general scolar, care a petrecut ultimii 9-10 ani in concedii fara plata, a cazut prada propriei incompetente. Nemultumirile profesorilor din judet, cumulate cu dezordinea si indisciplina din scoli, in fata carora inspectorii scolari au inchis ochii nestingheriti, au pus capat functiei de inspector-sef al I.S.J., detinuta de profesorul metodist, Narciz Amza. Un an si jumatate, atat a rezistat inspectorul narcisist, lipsit de o experienta valabila pentru postul ocupat. Narciz Amza a binevoit sa plece capul, desigur, pe ultima suta de metri. Dupa controlul pornit in zilele de 7 si 8 iunie de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in urma constatarii unor grave deficiente in sistemul educational de la Constanta, Amza a decis sa lase fraiele conducerii, inainte de a afla rezultatul expertizei ministeriale. Nu a avut curajul sa infrunte decizia Ministerului Educatiei. Si nici nu este greu de banuit de ce. Lipsa unei pregatiri temeinice pentru postul pe care l-a detinut, cu chiu, cu vai, aproape doi ani de zile, sinonima cu proasta gestionare a invatamantului local, i-a scris de la sine sentinta. Ieri, in cadrul unei conferinte de presa, Narciz Amza si-a luat public adio de la functie: „Marti, 12 iunie, am trimis prin fax catre dl. ministru al Educatiei solicitarea de a-mi inceta contractul colectiv de management educational prin acordul partilor“. Hotararea demisionarii nu a venit de la sine, ci cu sprijinul familiei, sustine Amza: „Decizia renuntarii la functie a venit pe baza consultarii in consiliul consultativ al familiei“. Si a picat chiar la tanc. Testele nationale si bacalaureatul se apropie, iar Amza scuteste elevii, dascalii si parintii de superficiala-i inspectie a examinarilor. Mai bine de 50 de personalitati asteapta acum sa ocupe postul ravnit si detinut pe criterii politice de catre Narciz Amza. Printre ele sunt mentionate inspectorul scolar general adjunct Marian Sarbu si fostul inspector scolar pe invatamantul preprimar, Irinela Nicolae. Cu Amza au domnit dezordinea si indisciplina Cu Amza la conducerea I.S.J., 20 de inspectori scolari cu experienta au fost inlaturati si profesorii au fost mintiti si umiliti. Sub „obladuirea“ actualei demisionare, elevii s-au batut in clase, au copiat la examene, iar parintii au dat bani pentru protocoale. Profesorii au fost dusi cu vorba si tarati pe holurile Inspectoratului Scolar Judetean. Desi trebuiau sa primeasca rezultatele la concursul de dosare privind transferul la o alta unitate scolara, in cursul zilei de luni, 23 aprilie a.c., asa cum s-a intamplat in cadrul inspectoratelor scolare judetene din tara, cele 236 de cadre didactice constantene participante au primit rezultatul cu putin inainte de miezul noptii. Cu toate acestea, pe tot parcursul zilei de luni, Narciz Amza a incercat sa ii trimita acasa pe profesori, asigurandu-i ca rezultatele au fost deja afisate pe Internet. Fapt dezmintit la acel moment atat de dascali, cat si de inspectorul scolar general adjunct, Marian Sarbu, care au precizat ca nici marti dimineata rezultatele nu erau postate on-line. Cu batjocura si iresponsabilitate, asa ii trateaza pe dascali Narciz Amza, inspectorul scolar general. Din cauza lipsei crase de organizare, pentru a se inscrie la concursul de titularizare, sustinut zilele trecute, cadrele didactice din judet au ajuns sa se calce in picioare la Inspectorat. Daca pasesti dincolo de vacarmul din institutia Inspectoratului Scolar Judetean, ajungi in scolile din municipiu ce numai cu numele au o inspectie. Pentru bacalaureat, desi este interzis prin metodologia de desfasurare a examenului, parintii tinerilor de clasa a XII-a din liceele „Traian“, „Decebal“, Telecomunicatii sau Energetic au platit un protocol de 150-200 lei, ca sa fie siguri ca odraslele le promoveaza testarea. Daca inspectia bacalaureatului nu se va mai desfasura sub auspiciile Narcizei Amza, un prim examen cu disfunctionalitati deja a avut loc. Este vorba de cel privind atestarea competentelor liceenilor. La atestatul de la informatica, profesorii de la clasa le-au postat tinerilor, inainte de testare, rezultatele subiectelor in calculator, iar in sala de examen dascalii au fost tot timpul aproape de viitori informaticieni cu sfaturi si sugestii. Toate acestea s-au intamplat chiar sub ochii inspectorului scolar general, Narciz Amza. Nici inspectia scolilor, nici elevii si situatia unitatilor de invatamant din rural nu constituie o prioritate pentru Amza. Cati elevi de la sate nu reusesc, din cauza barierelor financiare, sa urmeze cursurile unui liceu, este o enigma pentru Inspectorat. Tot ce stiu inspectorii scolari, condusi indeaproape de Narciz Amza, este ca 836 de tineri din mediul rural au fost, in acest an, clasa a IX-a. Desi ne confruntam cu o criza a locurilor in gradinite, Amza a incercat ieri sa ne convinga ca neagra-i alba. „Nu exista o criza in judetul Constanta in privinta locurilor din invatamantul prescolar“, sustine Amza, in conditiile in care, in momentul de fata, in gradinite se afla 461 de dosare de inscriere in asteptare, iar numarul disponibil de locuri, gasite prin suplimentari si ingramadirea copiilor in unitatile preprimare existente, este de 365. Dupa ce a negat violenta din scoli, acum o recunoaste Desi a adus invatamantul constantean la dezastru, Amza a vrut in cele dintai sa-si asigure spatele cu orice pret si sa joace rolul de victima. In cadrul intrunirii de saptamana trecuta cu toti directorii din judet, Amza a cautat sa-si atraga sustinerea acestora. Dupa ce i-a anuntat cu privire la vizita incomoda venita din partea Ministerului Educatiei din zorii zilei, ea a incercat sa-i atraga pe reprezentantii directiunilor de partea ei. Daca elevii s-au batut in scoli, daca copiii au fost violenti, daca profesorii s-au certat cu tinerii, au fost intrebari pe care Amza le-a adresat directorilor de unitati scolare. Pentru ca responsabilitatea actelor de violenta din scoli se rasfrange si asupra lor, directiunile ori au tagaduit orice urma de conflict, ori au luat in deradere situatia jalnica in care se scalda invatamantul constantean, sustinand ca elevii i-au batut pe ei si nu invers. Intrucat nu fac fata raspunderii ce li se impune, directorii au negat saptamana trecuta la unison, impreuna cu Narciz Amza, existenta violentei in scolile din judet. Directorii au convenit cu totii sa semneze in procesul-verbal al intrunirii ca educatia de la Constanta nu se confrunta cu disfunctionalitati majore. Ceea ce directorii de scoli si deja fostul inspector scolar general Narciz Amza abjura, statisticile neaga si chiar pozitioneaza Constanta pe un loc fruntas la capitolul violenta in unitatile de invatamant. Cotidianul „Independentul“ i-a atras atentia la acel moment cu privire la acest fapt. In cadrul conferintei de presa de ieri, semnalul de alarma tras de cotidianul „Independentul“ a avut efectul scontat. Amza a tinut sa-si retraga aberatiile de saptamana trecuta. Mai nou, violenta exista in scoli, insa „necesita timp si eforturi conjugate pentru diminuarea ei“. Asa ca tinem sa-i reamintim Narcizei Amza cateva dintre scenariile de violenta petrecute in scoli pentru a nu le mai contesta in veci: dupa ce in noiembrie 2006 un preot paroh, care preda religia la o scoala, a fost agresat de un tanar de 20 de ani, aflat sub influenta alcoolului, o eleva de la un colegiu din Mangalia a fost crunt batuta de cateva colege, pentru ca nu a vrut sa chiuleasca de la ore, iar un elev de la un liceu din Constanta si-a amenintat cu un cutit un coleg chiar in curtea scolii, au urmat trei luni din anul 2007 la fel de sangeroase. Peste 80 de incidente au fost inregistrate in scolile municipiului. La finele lunii martie, pe raza unitatilor scolare au avut loc in jur de 20 de batai intre adolescenti. Jandarmii constanteni au aplicat mai bine de 60 de amenzi pentru persoane care au provocat scandal sau au intrat fara drept in scoli si licee, perturband activitatea educationala si provocand incidente grave. Un caz grav, si nu singular, de agresiune intre elevi a fost si cel din luna martie, de la Grupul Scolar „Tomis“, unde un tanar de 17 ani a fost injunghiat de un coleg de clasa.