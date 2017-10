Inspectoratul Şcolar Judeţean: câtă rea-voinţă, câtă nepăsare?

3

Va invitam la consiliu la scoala Dan Barbilian!

Pariez ca nici directoarea Stan n-o sa va raspunda la telefon daca veti dori sa participati la Consiliul Profesoral (in sfarsit se face, dupa 3 luni, doar ptr ca se termina scoala, altfel....) de azi, miercuri 22 iunie, ora 18:00.... Doamna Inspector o sa trimita cu monitorizarea ca de obicei, si gata! S-au spalat pe maini! Stan e in concediu sau poate si-a dat fara plata, nu stie nimeni ce naiba face, ca ea are treaba doar cu comisiile de disciplina! Stat in stat, sau ce? Jos regimul Stan!!!! Daca la noi in scoala transparenta si comunicarea lasa de dorit, macar sa va anuntam noi....online!