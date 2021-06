Inspector general adjunct Anca Dragomir: „Experiența mea de nouă ani în domeniu nu este utilă actualei echipe”

„Este destul de dificil să faci schimbări acum, în perioada în care se desfășoară examenele naționale. Constanța este un județ mare, cu peste 5.000 de candidați la ambele examene, de Evaluare Națională și Bacalaureat. Experiența este esențială în coordonarea acestor examene. Dar pesemne că există o logică a acestei schimbări”, a declarat prof. Anca Dragomir.



Pe fondul implicării sale în implementarea de importante proiecte educaționale pentru învățământul constănțean, am întrebat dacă nu cumva a refuzat o eventuală ofertă de a rămâne în continuare în echipa IŞJ Constanța.





„În data de 28 iunie îmi expiră mandatul de inspector școlar general adjunct, pe care l-am obținut în anul 2017, prin concurs. Nu mi s-a propus să îmi continui activitatea în această funcție sau într-o altă funcție în IŞJ. Pesemne că experiența mea de nouă ani în domeniu nu este necesară actualei echipe. Prin urmare, mă voi întoarce la Școala Gimnazială nr. 29 «Mihai Viteazul», acolo unde sunt profesor titular al catedrei de geografie. Am încercat în ultimii patru ani să îmbunătățesc activitatea departamentului curriculum și inspecție școlară. De asemenea, în acest moment, în cadrul inspectoratului se derulează un proiect POCU (Program Operațional Capital Uman – n.r.) care are ca grup țintă 600 de elevi, 515 cadre didactice și personal didactic auxiliar din 10 școli din județul Constanța, proiect scris de mine, pe care îmi doresc să îl implementăm cu succes. Consider că am adus plus valoare echipei IŞJ, prin cele patru proiecte POCU, din a căror echipă de management am făcut parte. Cu siguranță că voi împărtăși din experiența mea managerială și voi începe noi proiecte în perioada următoare”, a spus prof Anca Dragomir.





Conform unor surse, cel mai probabil în funcția de inspector școlar general adjunct va fi detașată prof. Gina Marin, actualmente inspector școlar de specialitate chimie și titular al catedrei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.





În urmă cu patru ani inspector școlar de specialitate geografie, prof. Dragomir s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct, după ce, în 2015 depusese dosarul pentru concursul la șefia IŞJ Constanța.La momentul instalării sale pe funcție, în vara anului 2017, în mandatul ministrului Liviu Marian Pop și al inspectorului general Gabriela Bucovală, Ministerul Educației preciza că „potrivit prevederilor legale, contractul de management se încheie pe o perioadă de 4 ani și poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale. Prelungirea contractului se face pe o perioadă de un an, fără a se depăși data la care managerul împlinește vârsta legală de pensionare".S-ar părea că, la fel ca și în cazul celuilalt inspector școlar general adjunct Alina Diana Codreanu, eliberat din funcție anul trecut, în ciuda experienței recunoscute în sistem, și în cazul prof. Anca Dragomir „nepotrivirea de caracter” a avut... ultimul cuvânt. Şi asta în ciuda faptului că este (a fost) președintele Comisiei Județene a Evaluării Naționale, care se află în plin calendar de desfășurare.