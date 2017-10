Înscrieri cu strigături la clasa pregătitoare. Părinţii fac presiuni pentru anumite învăţătoare

Înscrieri cu strigături la clasa pregătitoare. Părinții fac presiuni pentru anumite învățătoare

Fenomen cunoscut și nu neapărat descoperit de actualele generații de părinți, înscrierile copiilor la o anumită învățătoare au transformat această perioadă într-o adevărată vânătoare de… vrăjitoare.La finele acestei săptămâni, se încheie prima etapă din calendarul înscrierilor pentru clasa pregătitoare, zilele acestea părinții făcând ultimele demersuri, posibile sau imposibile, pentru a-și vedea copilul „acceptat” de învățătoarea care a rupt gura târgului, elevii ei ajungând la colegii de renume constănțean.Un apel la redacție avea să ne semnalez faptul că la o unitate de elită din buricul Constanței sunt învățătoare care au pe liste și 39 de elevi.„Este inadmisibil unde s-a ajuns! Deja se fac spe-culații că s-ar da șpagă, dar părinții nu știu cât, pentru a fi siguri că va fi acceptat copilul lor!”, a sunat sesizarea.„Ne descurcăm pe cale amiabilă“De la prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii Gim-naziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, instituție care anul acesta are aprobate șapte clase pregătitoare, am aflat că nu mai este o situație atât de disperată.„Într-adevăr, anul trecut am avut și noi cinci clase și a fost un adevărat exod de înscrieri. Și pentru că am avut foarte multe cereri, îndreptățite, ne-am adresat Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru a mai înființa o clasă. Și pentru că nu ni s-a acceptat, s-au adresat și părinții ISJ, așa încât ni s-a aprobat să mărim efectivele la clasă, avem școlarizate clase pregătitoare cu 35 de copii. Sper ca anul acesta să nu se mai repete. Până acum, avem înregistrate 169 de cereri și sper să nu se depășească numărul de 175”, a explicat prof. Bercaru.O altă unitate foarte căutată și aflată într-un cartier populat este Școala Gimnazială nr. 37. Dar aici, după cum ne-a asi-gurat prof. Aurora Veronica Ștefan, nu există clase cu efective mai mari de 27 de copii. „Am reușit să-i convingem pe părinți să redis-tribuim copiii. Ne descurcăm pe cale amiabilă”, ne-a mai declarat prof. Ștefan.Ieri, prof. Aneta Dragnea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, declara că a fost la Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a aduce la cunoștință faptul că există 46 de cereri peste cele 150 de locuri alocate la clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017.„Nu este primul an în care ne confruntăm cu o sumă de părinți ale căror buletine poartă viză de flotant. Tocmai de aceea, doamnele inspector general ne-au solicitat tabele nominale cu numele și prenumele copiilor, dar și copii după buletinele de identitate ale părinților, probabil pentru a se constata când s-au înregistrat cu acele vize. Vom organiza un consiliu de administrație în care voi propune colegilor înființarea încă unei clase, în locul cancelariei. Nu ar fi prima dată când ne mutăm noi, cadrele didactice. Din păcate, mulți dintre cei cu viză de flotant provin chiar din zona Școlii nr. 6. Dacă nu am fi refuzat arondarea și acolo ar fi scris structură a Școlii «Gheorghe Țițeica» nu s-ar mai fi ajuns în această situație”, este de părere prof. Dragnea. De la aceasta am aflat că, din cele șase învățătoare ce vor prelua clasa pregătitoare, trei sunt cele pe care „se bat” părinții, pentru că sunt mai vechi și… s-a dus vestea.Rămâne de văzut ce soluții va găsi ISJ Constanța după analiza buletinelor de identitate.