Înscrierea la clasa zero, amânată câteva zile. Copiii care au împlinit şase ani merg obligatoriu la şcoală

Înscrierea la clasa zero, amânată câteva zile. Copiii care au împlinit șase ani merg obligatoriu la școală

Ministrul Educației, Valentin Popa, a aprobat, la sfârșitul săptămânii trecute, metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018 - 2019. Acesta a decis, însă, amânarea demarării înscrierilor cu câteva zile, față de varianta propusă inițial și supusă dezbaterii publice. Astfel, înscrierile demarează pe 8 martie, față de 5 martie, așa că părinții au mai mult timp la dispoziție să pregătească dosarele.Potrivit metodologiei, în clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de șase ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Județean Resurse și Asistență Educațională Constanța, în perioada 1 - 23 martie.Dosarele pot fi depuse până pe 26 martiePrima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie.Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, în zilele lucrătoare, între orele 8 - 18.Ziua porților deschise în școliFiecare unitate de învățământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligația să organizeze Ziua Porților Deschise într-una din zilele din intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej, părinții și copiii vor putea vizita spațiile școlare și vor putea discuta cu cadrele didactice.Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate - școala de circumscripție. Inspectoratul Școlar Județean Constanța are responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripțiilor, dar și de a soluționa orice situație legată de înscrierea în învățământul primar, în interesul educațional al elevului și în limitele legii.Reamintim faptul că învățământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare și clasele I - IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurându-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor.