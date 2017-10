Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat se face fără examen

Înscrierea în licee sau în școli de arte și meserii de stat se face fără examen

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a publicat, pe site-ul www.edu.ro, ordinul de ministru privind aprobarea procedurile de organizare și desfășurare și a calendarului admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2008-2009. Pentru elevii claselor a VIII-a, media generală obținută la tezele cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea computerizată în licee și în învățământul profesional de stat, organizat în școli de arte și meserii. Media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la tezele cu subiect unic susținute doar în clasa a VIII-a. Înscrierea în licee sau în școli de arte și meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50%. Excepție fac liceele/clasele pentru care se susțin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susțin probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pentru care se susțin și probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă. Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învățământul liceal și profesional de stat a absolvenților clasei a VIII-a este 27 iunie, inclusiv. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile candidaților, înscrise în fișa de opțiuni. Până la data de 12 iulie 2008, inclusiv, Centrul Național de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă de admitere.Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a publicat, pe site-ul www.edu.ro, ordinul de ministru privind aprobarea procedurile de organizare și desfășurare și a calendarului admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2008-2009. Pentru elevii claselor a VIII-a, media generală obținută la tezele cu subiect unic constituie unul dintre criteriile pentru admiterea computerizată în licee și în învățământul profesional de stat, organizat în școli de arte și meserii. Media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la tezele cu subiect unic susținute doar în clasa a VIII-a. Înscrierea în licee sau în școli de arte și meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naționale, pentru absolvenții din promoțiile 2004-2007) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII are o pondere de 50%. Excepție fac liceele/clasele pentru care se susțin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susțin probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, pentru care se susțin și probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă. Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învățământul liceal și profesional de stat a absolvenților clasei a VIII-a este 27 iunie, inclusiv. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile candidaților, înscrise în fișa de opțiuni. Până la data de 12 iulie 2008, inclusiv, Centrul Național de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă de admitere.