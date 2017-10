Înregistrare cu învăţătoarea "şpăgară"/ Părinții, "săraci sau nesimțiți". Iată conversaţia

Înregistrare cu învățătoarea "șpăgară"/ Părinții, "săraci sau nesimțiți". Iată conversația

Pentru învățătoarea Dana Blându, de la școala numărul zece din Capitală, părinții erau "săraci sau nesimțiți". Cadrul didactic s-a arătat nemulțumit că oamenii au îndrăznit să ofere DOAR câte o ciocolată și o cafea personalului din școală. Aceste detalii au apărut într-o nouă înregistrare obținută în exclusivitate de Realitatea TV.Învățătoarea Dana Blându le-a cerut părinților să își înscrie copiii la afterschool-urile pe care aceasta le deține în nordul Capitalei. A fost, însă, refuzată, lucru care a înfuriat-o."Am fost mustrata individual, chiar si la sedinta am fost mustrati toti. Doamna ne stia si adresele, chiar traseul, stia clar ca din zona in care locuim treceam exact pe langa acel afterschool si ne-ar fi fost mai usor sa il ducem la afterschool-ul dumneaei. Noi nu am fost receptivi si tocmai de aceea am fost chiar mustrati si a spus ca o sa o ia personal", a povestit mama unui copil.Învățătoare: O cafea din aia și o ciocolată dați? Nu, eu nu știu dacă sunteți săraci sau sunteți nesimțiți, pe bune. Ca și clasă. Zi, măi, cum o să te poți duce, măi, la bibliotecară și la secretară cu o cafea și o ciocolată? Doamne...Părinte: Nu, că mai sunt...Învățătoare: Unde mai sunt? Părinte: Trebuie să fie niște coșuri, probabil mai vin cu ele mâine...Învățătoare: Nu, eu cred că coșurile alea sunt...Părinte: Nu, alea sunt pentru bodyguarzi.Învățătoare: N-are cum...Părinte: Și astea sunt pentru femeile de serviciu...Învățătoare: Nu...Părinte: Vă spun sigur...Învățătoare: Nu te cred. Aș vrea să fie așa. (...)Învățătoare: Măi, clasa ta a dat Savon la... că am văzut niște pungi...Altă învățătoare: Particular. O mămică din clasa mea a dat, atât. Dar în mod normal ar trebui să dea toată clasa.Pentru învățătoarea Dana Blându, părinții nu sunt doar "săraci sau nesimțiți", ci și "sabotori":Învățătoare: Cine are putere, care din voi aveți putere să vă duceți la clasă cu o cafea și o ciocolată... cu un cadou de 5 lei? Eu vreau doar să știu cine se duce? Vreau să-mi spuneți un nume în plen la ședință să văd și eu cine comentează și cine efectiv sabotează evenimentul... Eu nu știu cine are curaj să se ducă cu un asemenea cadou.Părinte: Eu. Învățătoare: Te duci tu?Părinte: N-am o problemă. Cu toate că eu sincer să vă spun, mi se pare un pic...Învățătoare: Așa. Ia zi, ce ți se pare? Părinte: Un pic exagerat. Învățătoare: Adică ce? De ce exagerat?Părinte: Prea multe persoane...Învățătoare: Stai și uită-te la mine. Este o poveste... Ai putere să te lupți cu un vânt, cu un sistem, cu o orientare? Eu la asta te întreb?(...)Părinte: Și am mai vorbit și cu alte clase și cred că suntem singurii care onorăm toate femeile de serviciu, toți bodyguarzii, tot personalul...Învățătoare: Eu nu cred. Mai găsești o altă clasă care nu a dat cadouri? Că eu nu am văzut decât...Părinte: Nu am stat să fac cercetări...Învățătoare: Eu nu am văzut decât cadourile care merg cu sticle de whisky si cu cozonaci Panettone. Asta este școala de fițe, da?În discuțiile sale cu părinții, "învățătoarea șpăgară" arăta că nu dă doi bani pe aceștia:înțeleg că vorbesc cu niște oameni, îmi axez conversația în funcție de interlocutor: "Dacă mă duc la un om care știe ce înseamnă pixul Montblanc, îl scot pe ăla. Dacă nu, scot pixul Bic. Că este minim de respect să mă raportez corect la omul ăla. Și dacă doriți să vă tratez ca pe… da, îmi adaptez limbajul față de nivelul vostru. Dar nu e normal să văd până unde este mintea voastră, să mă ridic sau să mă cobor să fiți confortabili?".Sursa: www.realitatea.net