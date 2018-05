Spectacol aniversar la Teatrul de păpuși

"Inimă rece", piesa care a inaugurat Teatrul pentru Copii, revine duminică

În urmă cu 15 ani, se ridica pentru prima dată cortina la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare“. Pe scenă se juca „Inimă rece“, după Wilhelm Hauff. Copiii aplaudau cu bucurie isprăvile lui Peter și îl certau pe fiorosul Mikel olandezul. Astăzi, o generație nouă de copii se poate bucura de această poveste frumoasă, interpretată impecabil de artiștii constănțeni.Duminică, de la ora 11, pe scena teatrului vor urca din nou Peter și Mikel, într-o versiune nouă a spectacolului „Inimă rece”, realizată de această dată în regia maestrului păpușar Lică Gherghilescu și scenografia Carmencitei Brojboiu, pe ilustrația muzicală de Dicran Asarian.Spectacolul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între șase și 14 ani.„«Inimă rece» este un spectacol a cărui premieră a avut loc odată cu înființarea teatrului, în 2003. Ani de zile s-a jucat pe această scenă și a avut mult succes, acesta fiind și motivul pentru care îl reluăm. Generațiile de copii s-au schimbat și sigur le va plăcea și celor mici. Distribuția este în mare parte schimbată față de ediția anterioară. Am repetat mult, iar premiera va avea loc duminică, 22 aprilie”, ne-a declarat maestrul Lică Gherghilescu.„Inimă rece” este un spectacol și cu actori și cu păpuși.„Vom avea doar două păpuși, personajele fantastice Mikel olandezul, cel care cumpără inimile oamenilor, personajul negativ, și omulețul din sticlă, duhul cel bun, care îi ajută pe cei sărmani. Simplificând, mesajul spectacolului este că, indiferent cât de sărac, neputincios ești, trebuie să îți păstrezi credința, speranța și vei izbândi”, povestește regizorul.De „Inimă rece” îl leagă amintiri emoționante.„Această piesă a fost montată și în 1982, în regia lui Cristian Pepino. La acea dată, eram student și am fost ales să interpretez rolul principal. Din respect pentru generațiile de artiști ai Teatrului de păpuși și din dragoste chiar, am vrut să fac legătura între generații și am păstrat vocile personajelor fantastice, ale actorului Vasile Hariton și actriței Aneta Forna Christu, pe care le regăsim astăzi în spectacol la Mikel olandezul și la Omul de sticlă. Am ținut foarte mult la acest lucru deoarece considerăm că ei încă sunt în mijlocul nostru și astfel le simțim prezența alături de noi”, mai spune maestrul Lică Gherghilescu.În spectacolul de duminică, vor urca pe scenă Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru, Lică Gherghilescu, Emanuel Cristoiu, Grațian Prisăcariu, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Claudia Zaharia și Ion Ciolan.Povestea plină de tâlc a renumitului scriitor Wilhelm Hauff redă pățaniile lui Peter, un băiat foarte sărac, dar născut într-o duminică, care descoperă rima fermecată a unui cântecel vrăjit. Acesta îl întâlnește pe Omulețul de sticlă - duhul cel bun, care spune că-i poate îndeplini trei dorințe. Dar, cum una dintre dorințe este nesăbuită, îi provoacă lui Peter și celor dragi lui un imens chin sufletesc. Cum să-ți dai inima ta caldă și bună în schimbul uneia de piatră, numai ca să fii bogat? Devii rece și nepăsător, ursuz și brutal, neomenos și hain. Dar, ca-n orice poveste cu final fericit, Peter reușește până la urmă să-și ia inima înapoi de la fiorosul Mikel, spre bucuria tuturor.